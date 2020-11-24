شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خدمة Google Photos وخطوة جوجل لإنهاء الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن تدعم صور جوجل Google Photos اعتبارًا من 1 يونيو 2021 التخزين غير المحدود لمقاطع الفيديو والصور، وسيتم احتساب جميع مقاطع الفيديو والصور التى تقوم بتحميلها بعد مايو 2021 فى مساحة تخزين حسابك فى جوجل.

وتقدم جوجل حاليًا 15 جيجابايت من البيانات المجانية مع كل حساب جوجل فى Gmail وجوجل درايف والصور ومقاطع الفيديو، ومع ذلك، إذا قمت بحفظ مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك "بجودة عالية" بدلاً من الجودة الأصلية، فلن يتم احتسابها فى التخزين، وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن هذه الخطوة من جوجل

ما مقدار مساحة التخزين المجانية فى Google Photos؟

تقدم صور جوجل مساحة تخزين غير محدودة لمقاطع الفيديو والصور "عالية الجودة"، ولدى جوجل أيضًا اشتراك جوجل، ولن تتأثر الصور الحالية وسيتم احتساب الصور الجديدة مقابل سعة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت التى يتم احتسابها فى Gmail وجوجل درايف وصور جوجل.

كيف تستخدم Google Photos؟

افتح تطبيق Google Photos فى أعلى اليسار، يوجد رمز من ثلاثة أسطر، اضغط عليه، واضغط فوق خيار تعديل مساحة إضافية، سترى تفاصيل مقدار المساحة التى يمكن تعديلها منها هاتفك أخيرًا يمكنك إخلاء مساحة.

ما الفرق بين Google Photos وجوجل درايف؟

صور جوجل هو تطبيق معرض للصور بينما جوجل درايف عبارة عن خدمة تخزين سحابى ونسخ احتياطى، حيث يمكنك تخزين ملفات مثل ZIP و PDF والصور ومقاطع الفيديو، علاوة على ذلك، تعد جوجل درايف خدمة تخزين سحابية قوية حيث يمكنك إضافة الملفات يدويًا.

هل من الآمن حفظ الصور على جوجل درايف؟

من الآمن تمامًا حفظ الصور والملفات على جوجل درايف، وإذا كان هاتفك أو جهازك اللوحى أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يعمل أو فقد، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى صورك أو ملفاتك من الأجهزة الأخرى عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك فى جوجل.

هل يمكن لجوجل استخدام صورى بدون إذني؟

الصور التى تم نسخها احتياطيًا بواسطة Google Photos تبقى خاصة، لا أحد غيرك يمكنه الوصول إليهم، أنت فقط من يمكنه اختيار مشاركتها مع الشخص الذى تختاره.

هل تقوم صور جوجل بالنسخ الاحتياطى تلقائيًا؟

لكى تقوم Google Photos بنسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا تلقائيًا، تحتاج إلى تمكينها فى إعداد جهازك، وبعد إعداد التطبيق، ستحصل على الخيارات الخاصة بجودة النسخ الاحتياطى - محسّنة أو أصلية.

هل أحتاج إلى صور جوجل إذا كان لدى iCloud؟

إذا نفدت مساحة تخزين جهاز iPhone الخاص بك وكان iCloud ممتلئًا، فيجب عليك تنزيل تطبيق صور جوجل، ويمكن لمستخدمى Android و iPhone استخدام صور جوجل لتخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.