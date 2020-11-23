تكنولوجيا: موتورولا تطلق قريباً هاتف جديد برقاقة معالج Snapdragon 865 ومعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق أحدث إصدارات الشركة من الهواتف المميزة الذي يعرف الآن برمز ‘Nio’، حيث تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 865، مع معدل تحديث 90Hz في الشاشة.

كانت شركة موتورولا قد قدمت هاتف Motorola Edge Plus في الفئة المميزة خلال الفترة الماضية بتصميم أنيق مع مجموعة جيدة من المواصفات، إلا أن إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار لم تأتي على مستوى الإصدارات المنافسة في الأسواق.

واليوم تؤكد أحدث التسريبات على أن شركة موتورولا تستعد لإطلاق هاتف جديد برقاقة معالج Snapdragon 865، ويعرف برمز ‘Nio’، والذي يعد من إصدارات موتورولا الأولى بنظام تشغيل Android 11، مع كاميرة ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

ويأتي هذا الإصدار بنموذج رقم XT2125 كما تتأخر موتورولا من جديد عن الشركات المنافسة التي تستعد بدورها لدعم الإصدارات الجديدة برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 875 التي تنطلق رسمياً بعد أسبوعين تقريباً، بينما تدعم موتورولا هاتف Nio بالإصدار السابق Snapdragon 865.

من جانب أخر يأتي هاتف موتورولا القادم بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ودقة عرض 2520 في 1080 بيكسل، إلا أن التسريبات لم تحدد تصميم الشاشة حيث تتجه بعض التوقعات إلى أن الهاتف سيضم شاشة منحنية على غرار Motorola Edge Plus، أو قد تتجه الشركة العام المقبل لتصميم مسطح في شاشة هاتف “Nio”.

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