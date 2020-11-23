شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يحذر تويتر المستخدمين عند التقاط شخص "سكرين شوت" لـFleets؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد Fleets هى رد تويتر على قصص انستجرام وماسنجر، فهى عبارة عن تغريدات مؤقتة تظهر فى ملفك الشخصى وفى الجزء العلوى من تطبيق تويتر، ولكنها تختفى بعد 24 ساعة، إذ قال موقع تويتر أن الهدف منها هو مساعدة المستخدمين على "مشاركة الأفكار اللحظية" وعيش الحظة من الزمن فقط، لكن لا تدع الطبيعة المؤقتة لـFleets تخدعك، إذ يمكن لأى شخص التقاط "سكرين شوت" للتغريدة الخاصة بك ولن يتم إخطارك بهذا الأمر، إذ لا يقوم تويتر بإخطار المستخدمين عند أخذ شخص ما لقطات شاشة لتغريدات Fleets، وفيما يلى إليك ما يجب معرفته:

- إذا قمت بالتقاط سكرين شوت أو قام شخص أخر بالتقاط سكرين شوت لتغريدة Fleet الخاصة بك، فلن يتم إرسال أى إشعارات، وهذا يعنى أنه يمكنك الاحتفاظ بـ Fleets الخاصة بالمستخدمين آخرين بدون مشكلة، ولكن يمكن للأشخاص حفظ التغريدات الخاصة أيضًا.

- لم يذكر تويتر ميزة التقاط الشاشة أو عدم وجودها على الإطلاق، ومع ذلك، لاحظ المستخدمون بسرعة، وسارعوا إلى الإشارة إلى أن Fleet لا يمكن أن يكون مؤقتًا إذا كان بإمكان أى شخص حفظه بسكرين شوت.

- هذا النقص فى الإشعارات يجعل تويتر متميزًا عن التطبيقات الأخرى التى تحتوى على "قصص"، إذ يُعلم سناب شات على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بالتقاط سكرين شوت لمحتواك على التطبيق، بما فى ذلك القصص.

- مثل تويتر، لا يخطر Instagram بلقطات الشاشة الخاصة بالقصص، بينما يخطر بلقطات الشاشة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر الرسائل المباشرة، وهو ما لا يقوم به تويتر فى الوقت الحالى.