شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه نظارة أمازون الذكية Echo Frames وهل تغنيك عن هاتفك الذكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون خلال العام الماضى عن عزمها الدخول إلى سوق النظارات الذكية، حيث نتج عن ذلك إنشاء نظارات ذكية تعرف بـ "Amazon Echo Frames، وهي عبارة عن نظارات ذكية وطبية في نفس الوقت تضم المساعد الرقمي Alexa.

نظارة Amazon Echo Frames

تتميز بتصميم مستطيل في الإطار الذي يتميز أيضاً بتصميم سميك، كما تتوفر النظارة بألوان الأزرق والأسود مع لون متدرج، مع تصنيعها من ألياف الكربون، ومعايير TR-90 مع مادة التيتانيوم، كما تتوافق مع العدسات الطبية، وتدعم النظارة الاتصال بتقنية البلوتوث، والاتصال بمساعد Alexa الرقمي، وتدعم نظام الأندرويد وiOS، كما يأتي هذا الإصدار بعمر أفضل للبطارية بنسبة 40%.





وباستخدام إطارات Echo Frames، يمكنك إجراء مكالمات أو تعيين تذكيرات أو الاستماع إلى البودكاست أو إضافة أشياء إلى قائمة مهامك أو الحصول على الأخبار أو التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية مع ترك أذنيك مكشوفين.

وتقوم إطارات Echo Frames بتوجيه الصوت إلى أذنيك مع تقليل ما يمكن للآخرين سماعه، كما تدعم الإطارات أيضًا الوصول إلى Google Assistant وSiri من الأجهزة المتوافقة.

ويبلغ سعر نظارات Amazon Echo Frames الجديدة نحو 250 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 180 دولارا أمريكيا عن النسخة الأصلية، وهي ليست رخيصة بالضرورة بالنسبة لتكنولوجيا لا يزال الكثيرون يعتبرونها جديدة.