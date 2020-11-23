تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Fold3 بزجاج فائق النحافة لدعم قلم styles

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التقارير التي جاءت عبر Ice universe بعض التفاصيل الجديدة حول هاتف Galaxy Z Fold 3، حيث تدعم سامسونج الهاتف بزجاج مميز بتصميم فائق النحافة، كما تشير التوقعات إلى خطط العملاق الكوري لإطلاق الهاتف في يونيو من العام المقبل.
بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3، واليوم يستعرض تقرير Ice universe مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار الذي ينطلق العام المقبل بقلم styles، كما تدعم الهاتف بزجاج جديد بتصميم رقيق جداً.
وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تكشف النقاب عن هاتف Galaxy Z Fold 3 في حدث يعقد في شهر يونيو، ويأتي الهاتف بقلم styles مدمج في هيكل الهاتف، حيث تخطط العملاق الكوري لإنهاء سلسلة هواتف Note العام المقبل، بينما تتجه لدعم هاتف Galaxy S21 Ultra، وأيضاً Galaxy Z Fold 3 بقلم styles.
أيضاً لتنفيذ دعم شاشة Galaxy Z Fold 3 لقلم styles، تعمل سامسونج على دعم الهاتف بلوحات جديدة للشاشة وزجاج فائق النحافة ليدعم عمل قلم styles بكفاءة أعلى، دون أن تضرر الشاشة المرنة في الهاتف.
يذكر أن التسريبات السابقة أشارت أيضاً إلى خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy Z Fold 3 بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة التي تقدم للمرة الأولى من العملاق الكوري في هذا الإصدار، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بكاميرة منبثقة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.
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