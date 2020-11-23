تكنولوجيا: رصد هاتف REDMI NOTE 9 5G في GEEKBENCH برقاقة معالج DIMENSITY 800U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث REDMI القادم في 26 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن هاتف REDMI NOTE 9 5G في السوق الصيني، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات GEEKBENCH برقاقة معالج DIMENSITY 800U.

تستعد علامة REDMI الفرعية لشركة شاومي لإطلاق سلسلة REDMI NOTE 9، وساعة Redmi Watch الذكية في حدث يعقد خلال أيام، ولقد رصد هاتف Redmi Note 9 5G في GEEKBENCH بنموذج رقم M2007J22C، حيث حقق 598 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و1793 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

كما أكدت تسريبات GeekBench على أن هاتف Redmi Note 9 5G يضم رقاقة معالج Dimensity 800U التي تدعم إتصال الهاتف بشبكات 5G، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً ينطلق هاتف Redmi Note 9 5G بنظام تشغيل Android 10، وواجهة MIUI 12، كما تشير التسريبات إلى أن الشركة تقدم 3 إصدارات في السلسلة القادمة والتي تشمل هاتف Note 9 Pro 5G، وNote 9 5G، مع إصدار واحد بميزة الإتصال بشبكات 4G.

كما تدعم Redmi هاتف Note 9 Pro 5G برقاقة معالج Snapdragon 750G ويأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الإصدارات الجديدة في الإعلان الرسمي المرتقب في 26 من نوفمبر.

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