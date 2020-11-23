تطبيق Task Mate من جوجل يتيح كسب المال

دبي - يزن راشد - بدأت شركة جوجل باختبار تطبيق جديد للتعهيد الجماعي المدفوع الأجر يسمى Task Mate في الهند.

ويشبه التطبيق الجديد إلى حد كبير تطبيق Google Opinion Rewards، الذي سمح للمستخدمين منذ فترة طويلة بالإجابة عن الأسئلة والاستطلاعات مقابل أرصدة في متجر جوجل بلاي.

ويكافئ Task Mate المستخدمين على إكمال المهام الصغيرة، وبدلاً من الحصول على أرصدة في متجر جوجل بلاي، فإنه يَعد بالدفع للمستخدمين بعملتهم المحلية.

وتم رصد تطبيق Task Mate لأول مرة عبر أحد مستخدمي موقع Reddit ضمن متجر Google Play.

ووفقًا للقطات الشاشة، فإن التطبيق يتوفر حاليًا في الإصدار التجريبي، ويقتصر على المختبرين المحددين من خلال نظام الإحالة.

ووفقًا لوصف متجر Google Play، فإن التطبيق يوفر للمستخدمين مهام قريبة يمكن إكمالها مقابل المال.

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك صرف الأرباح عن طريق ربط حساب المحفظة الإلكترونية بالتطبيق، أو باستخدام شريك الدفع داخل التطبيق.

ويقدم تطبيق Task Mate نوعين من المهام المتعلقة بالجلوس أو بالمهام الميدانية.

وتتطلب المهام الميدانية من المستخدمين الذهاب إلى شركة قريبة، ويمكن لشركة جوجل طلب مهمة مباشرة، مثل التحقق من تفاصيل المتجر.



ويقدم التطبيق مجموعة متنوعة من المهام الميدانية، ومن ضمنها المهام التي يتعين على المستخدمين فيها الانتقال إلى الموقع الموضح عبر الدبوس والتقاط صورة لواجهة المتجر.

وتساعد البيانات المجمّعة من خلال هذه المهام شركة جوجل على تحسين خدمات الخرائط وعرض الأعمال التجارية في المنطقة المحلية عبر الإنترنت.

ومن ناحية أخرى، تتضمن مهام الجلوس أشياء، مثل: نسخ الجمل أو تسجيل الجمل المنطوقة عبر التطبيق.

ولا تدخل القائمة في أي تفاصيل أخرى حول المهام، وإنها تكشف أن المهام ستكون يسيرة، وتأتي من الشركات حول العالم، مما يعني أن جوجل قد تطلق Task Mate في مناطق أخرى في المستقبل.

وليس من الواضح كيف تقدم الشركات طلبات إلى جوجل لمهام التعهيد الجماعي، أو هل يتعين على تلك الشركات الدفع مقابل هذه المهام.

ويتطلب التطبيق حاليًا من المستخدمين إدخال رمز الدعوة لتسجيل الحساب، ولا يبدو أن جوجل قد بدأت بطرح رموز الدعوة على نطاق واسع.