تكنولوجيا: Snapchat يبدأ منافسة تطبيق TikTok مع ميزة Spotlight الجديدة لمقاطع الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجلب شركة Snap ميزة جديدة لتطبيق Snapchat لدعم المستخدمين بميزة عرض مقاطع الفيديو بتجربة تحاكي تطبيق TikTok، كما تنطلق الميزة الجديدة بعنوان”Spotlight “.

تسعى الكثير من التطبيقات لمنافسة تطبيق الفيديو الأكثر شعبية TikTok وجذب قطاع المستخدمين بمميزات جديدة، و Snapchat هو أحدث التطبيقات التي تدعم ميزة عرض مقاطع الفيديو من خلال قسم جديد يعرف ب”Spotlight ” الذي سيدعم عرض مقاطع الفيديو التي ابتكرها المستخدمين في التطبيق.

كما أكد مطوري تطبيق Snapchat على أن ميزة “Spotlight ” ستقدم حوافز مالية تصل إلى قيمة مليون دولار حتى نهاية هذا العام، لتحفير المستخدمين على إنشاء محتوى الفيديو ومشاركته في قسم Spotlight الجديد، إلى جانب مشاركة مقاطع الفيديو التي تتمتع بشعبية بين المستخدمين.

وتقدم ميزة Spotlight في تطبيق Snapchat بتجربة تحاكي تطبيق TikTok ، حيث يتم عرض مقاطع الفيديو بتنسيق رأسي، كما يتم تشغيل مقاطع الفيديو بشكل تلقائي، أيضاً يمكن التمرير إلى أعلى وأسفل لتصفح مقاطع الفيديو بتجربة سلسة.

أيضاً يرتكز قسم Spotlight في تطبيق Snapchat على خوارزمية جديدة تعمل على عرض مقاطع الفيديو المفضلة للمستخدم في البداية، كما سيتاح للمستخدم البحث في موضوع محدد في المحتوى لإظهار مقاطع الفيديو التي تم مشاركتها على Snapchat.

من جانب أخر لا تدعم ميزة Spotlight المستخدمين بميزة تسجيل التعليقات على مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها في الوقت الحالي، أيضاً لن يتم تحديد مصدر الكثير من مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها في قسم Spotlight.

يذكر أن تطبيق Snapchat لم يحدد في الوقت الحالي القيمة التي سيحصل عليها المستخدمين عند مشاركة مقاطع الفيديو، إلا أن التوقعات تشير إلى أن القيمة التي ستقدم للمستخدمين ستحدد وفقاً لعدد مرات تشغيل ومشاهدة مقاطع الفيديو.

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