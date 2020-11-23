شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة ذكاء اصطناعي تتوقع تقييم الأفلام قبل إنتاجها وتصويرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الباحثون في مدرسة USC Viterbi للهندسة في جامعة جنوب كاليفورنيا، المسلحين بأدوات الذكاء الاصطناعي، من ابتكار أداة لتقييم محتوى الفيلم في غضون ثوانٍ، بناءً على سيناريو الفيلم وقبل إنتاجه أو تصوير مشهد واحد، ويساعد مثل هذا النهج المديرين التنفيذيين للأفلام على تصميم تصنيف الفيلم مسبقاً، عن طريق إجراء التعديلات المناسبة على السيناريو قبل تصويره.
بالإضافة إلى التأثير المالي المحتمل، ستسمح هذه التعليقات الفورية لرواة القصص وصناع القرار بالتأمل في المحتوى الذي يقوموا بإنشائه للجمهور والتأثير الذي قد يحدثه هذا المحتوى على المشاهدين.
وقام فريق البحث بتدريب الذكاء الاصطناعي للتعرف على السلوكيات الخطرة والأنماط واللغة، وذلك باستخدام 992 سيناريو لأفلام تتضمن محتوى عنيفاً وإدماناً ومحتوى جنسياً، كما هو محدد بواسطة Common Sense Media، وهي منظمة غير ربحية تقوم بتصنيف الأفلام وتقديم توصيات للعائلات والمدارس.
وتلقى خبراء من مؤسسات مختلفة، بما فى ذلك UCL وجامعة Anglia Ruskin والأكاديمية الملكية الهولندية للفنون والعلوم، منحة قدرها 2.8 مليون يورو (1.5 مليون جنيه إسترليني) من برنامج EU Horizon 2020 من أجل المشروع.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، كتبت ليزى ماركس، طالبة دكتوراه فى متحف ريجكس فى أمستردام، على تويتر: "فى يناير 2021، ستستخدمOdeuropa الذكاء الاصطناعى لإنشاء أرشيف لرائحة أوروبا كتراث ثقافي"
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أداة ذكاء اصطناعي تتوقع تقييم الأفلام قبل إنتاجها وتصويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.