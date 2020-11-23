ترقب عالمي لظاهرة فلكية لم تحدث منذ 800 عام بين كوكبي المشتري وزحل‎

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 17 ثانية

يترقب العالم حدث فلكي نادر لم يحد منذ 800 عام، حيث يقترب كوكبا المشتري وزحل من بعضهما، في الفترة ما بين 16 و 25 كانون الأول المقبل، وعلى الرغم من أن الكوكبين لن يكونا قريبين من بعضهما فعليا، بينهما مقدار 1/5 من قطر القمر المكتمل (بقطر أقل من قطر البدر). إلا أنها ستبدو كنقطة من الضوء الساطع لأي شخص ينظر إلى السماء ليلا.

من جانبه، قال عالم الفلك بجامعة رايس الأمريكية، باتريك هارتيجان: ”إن المحاذاة بين هذين الكوكبين ظاهرة نادرة نوعا ما، إلا أن الاقتران بينهما نادر للغاية؛ بسبب مدى قرب الكواكب من بعضها البعض“.

وأضاف: ”إن تاريخ حدوث الظاهرة الأخير كان يعود لفجر 4 آذار مارس 1226، حيث حدثت محاذاة أوثق بين الكوكبين في سماء الليل“.

ومن المقرر أن تظهر الكواكب في سماء الليل لمدة ساعة تقريبا بعد غروب الشمس كل مساء، وستكون الكواكب مشرقة بدرجة كافية في السماء لتظهر في الشفق.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من المحاذاة لم يحدث منذ العصور الوسطى، إلا أنه سيحدث مرة أخرى قريبا، تحديدا في آذار مارس عام 2080، بعد ذلك لن يقترب كوكبا المشتري وزحل حتى عام 2400.