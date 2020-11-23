تطبيق ذكي يحول رسوماتك إلى مخلوقات خيالية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - تستعد شركة غوغل العملاقة إلى إصدار تطبيق ذكي من شأنه أن يحول رسوماتك إلى مخلوقات خيالية، وذلك ضمن تطبيق أطلقت عليه Chimera Painter.

وقرر الفريق بناء لعبة ورق رقمية خيالية كاملة مكونة من مئة مخلوق حيث يجمع اللاعبون المخلوقات الخيالية المختلفة ويجعلونها تتقاتل.

وطورت عملاقة البحث تطبيق Chimera Painter لإنتاج مجموعة من المخلوقات للعبة الورق، بحيث يمكن دمج كل منها مع بعضها بعضًا لإنتاج مخلوقات جديدة بسرعة كبيرة.

وتستخدم الأداة تقنية التعلم الآلي لإنشاء صور تستند إلى الرسومات التقريبية للمستخدمين.

وأصبح هذا النوع من الاستخدام شائعًا نسبيًا في التعلم الآلي، حيث قامت شركة إنفيديا بذلك مع المناظر الطبيعية، كما فعلها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشركة IBM مع المباني.

ويتم تشغيل Chimera Painter عبر شبكات الخصومة التوليدية GAN، التي تولد محتوى جديد عن طريق وضع شبكتين عصبونيتين ضد بعضهما بعضًا لتوليد صور جديدة مع تحديد أي منها تم توليدها بشكل مصطنع.

ودرب مطورو الأداة شبكات الخصومة التوليدية GAN عبر 10 آلاف عينة من المخلوقات المصممة حاسوبيًا باستخدام النماذج الثلاثية الأبعاد المقدمة عبر محرك الألعاب Unreal.

وجرى إقران كل صورة منها بخريطة تجزئة تقسم المخلوقات الخيالية إلى أجزاء تشريحية، مثل: المخالب والأنف والأرجل وما إلى ذلك.

وسمحت هذه الطريقة بتوليد مخلوقات جديدة عبر تجميع أجزاء مختلفة من الأجزاء التشريحية للمخلوقات الخيالية.

وتعتقد جوجل أنه يمكن استخدام الأداة لتوليد مخلوقات خيالية جاهزة لألعاب الفيديو.

ويمكن استخدام الأداة لتخصيص التصميمات المحملة سابقًا، أو استيراد الصور الجاهزة، أو توليد صور جديدة من خلال الأداة.

وتُعد أداة Chimera Painter بمنزلة فرشاة رسم لفنان رقمي قادرة على تقليل مقدار الوقت المطلوب لإنشاء الفن العالي الجودة دون التأثير في الاختيار الفني.

وكتب مطورو التطبيق في تدوينة: نأمل أن تُلهم نماذج شبكات الخصومة التوليدية GAN وأداة Chimera Painter الآخرين للتفكير بشكل مختلف في الخط الفني، وما الذي يمكن للمرء توليده عند استخدام التعلم الآلي كفرشاة للرسم.

وأضافوا: تتعلق الفكرة بإيجاد فرشاة رسم تساعد الفنان بشكل أكبر من مجرد كونها أداة، وفي حال أصبحت برامج مثل هذه شائعة، فقد تقلل مستقبلًا من الوقت اللازم لإنتاج الفن العالي الجودة.