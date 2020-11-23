“Google Call” تطبيق جديد من غوغل مشابه لـ” Truecaller”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 4 ساعات

كشفت مواقع تقنية متخصصة عن مخطط لشركة غوغل الأمريكية العملاقة لتطوير تطبيق شبيه بـ”ترو كولر” الذي يستخدمه أكثر من 250 مليون شخص.

وقال موقع (to5Mac9) المعني بالأخبار التكنولوجية، وأحد مستخدمي موقع ”Reddit“ ، أن شركة ”غوغل“ تعمل الآن بشكل سري على تطوير تطبيق جديد يشبه ترو كولر ولكن لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي ولم تكشف تفاصيل أخرى خاصة به.

ووفقا لما نشرته عدة مواقع مثل: ”techterrane“ و ”Gadgets Now“، فإن التطبيق الجديد سيطلق عليه اسم ”Google Call“ لتحديد هوية المتصلين، وأيضا خاصية حجب المكالمات والبريد المزعج.

وأفادت المواقع بأن هذه المعلومات عن التطبيق تم الحصول عليها من إعلان على منصة ”يوتيوب“ إذ كشف عن اسم وشعار التطبيق الترويجي وهو ”حتى تجيب بثقة“.

ومن المتوقع أن تطلق غوغل هذا التطبيق قريبا على Google Play من أجل المستخدمين للتأكد من قدرته على جذب المستخدمين الفعليين لتطبيق ترو كولر.

وفي الوقت نفسه الذي تنتشر فيه المعلومات عن مشروع غوغل السري على تطبيق مشابه للترو كولر، يُضاف العديد من المميزات لتطبيق Google Phone مثل قراءة اسم المتصل وهويته عندما تكون الشاشة مغلقة، إضافة لخاصية الحذف التلقائي للمكالمات القديمة المسجلة بعد مررو 30 يوما.