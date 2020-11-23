تكنولوجيا: Oppo تقدم هاتف FIND X3 قريباً برقاقة معالج SNAPDRAGON 875 ودقة عرض 3K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنضم شركة Oppo للشركات التي تقدم إصدارات مميزة برقاقة SNAPDRAGON 875 خلال الفترة القادمة، حيث تستعد لإطلاق هاتف FIND X3 برقاقة كوالكوم، مع شاشة مميزة بدقة عرض 3K من بين مميزات أخرى.

جاءت أحدث التسريبات حول هاتف FIND X3 المرتقب من Oppo عبر منصة Weibo، حيث أكدت التسريبات على أن الهاتف يضم شاشة تدعم جودة عرض 3K، كما يدعم الهاتف أعلى معدل تحديث في الشاشة، وتقدم Oppo الهاتف بتقنية الشحن فائقة السرعة.

ولقد قدمت Oppo إصدارها السابق Find X2 أيضاً بدقة 3K في الشاشة 3168 في 1440 بيكسل أو QHD Plus، بينما تأتي الترقية الرئيسية في إصدار FIND X3 في كاميرة مزدوجة تضم مستشعر IMX7xx المخصص من سوني الذي يستهدف إنتاج بيكسل أعلى ولقطات بزوايا عرض واسعة.

أيضاً أشارت Oppo خلال مؤتمر OPPO Future Technology الأخير، إلى أن سلسلة FIND X3 ستكون أول إصدارات الشركة التي تأتي بنظام وتقنية الشركة الجديدة في إدارة الألوان وتغطية 10 بت التي تتيح معالجة بيانات الصور كاملة والتشفير وتخزين الصور، مع معالجة كافة بيانات روابط 10 بت.

ولقد طورت شركة Oppo نظام أكثر كفاءة في إدارة الألوان لمعالجة مشكلة عدم قدرة نظام الأندوريد في التحكم في عرض لون الشاشة بدقة، حيث يمكن لهذا النظام أن يدعم تدرج لوني أعلى، مع معالجة تنسيق بيانات الألوان بدقة أكبر، كما تعمل تقنية وOppo على معالجة إنحراف الألوان في الشاشة نتيجة التدرج اللوني في حواف الشاشة.

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