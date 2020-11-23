شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: متفائل بلقاحات فيروس كورونا وأتوقع توفرها بحلول فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت ومؤسسة Bill & Melinda Gates، بالتفاؤل بشأن تطوير لقاح لفيروس كورونا، بعد إثبات فعالية أول لقاحين مرشحين للحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء بنسبة 95 فى المئة ضد فيروس كورونا، أحدهما من شركة فايزر والآخر من موديرنا، كما أن لدى جيتس أيضًا آمالًا كبيرة حول اللقاحات التى لم تتصدر عناوين الصحف بعد، مع الحماس للقاحات التى طورتها AstraZeneca و Johnson & Johnson و Novavax.

وقال جيتس لمراسل شبكة سى إن إن فريد زكريا فى مقابلة أمس الأحد: "ستعمل جميع اللقاحات تقريبًا بمستويات عالية من الفعالية، وأنا متفائل بأنه بحلول فبراير من المحتمل جدًا أن يثبتوا جميعًا أنهم فعالون وآمنون للغاية."

وأضاف جيتس: "يجب أن نشعر بقلق شديد بشأن الأشهر الستة المقبلة، مؤكدا أنه يعتقد أن معدل الوفيات اليومى من الفيروس سيتجاوز 2000 فى فصل الشتاء، كما ناقش أيضًا مشاكل الاختبار وتوزيع اللقاح، لكنه يعتقد أنه سيتم مواجهة هذه التحديات.

وأوضح جيتس: "بطريقة غير كاملة إلى حد ما، أعتقد أن الأمور اللوجستية ستحل، وبمرور الوقت، سوف نصل إلى مستوى 70 فى المئة الذى نحتاجه لوقف انتشار المرض."

وكشف جيتس إن عشاء عيد الشكر الخاص به سيكون صغيرًا وأنه سيجرى اتصال فيديو مع أفراد العائلة غير الحاضرين، وحث الأمريكيين على ارتداء الأقنعة والالتزام بالمسافة الاجتماعية بينما نواصل انتظار اللقاح.

وقال جيتس: "حاول ألا تكون عائلتك هى آخر حالة وفاة فى هذا الوباء لأنك على استعداد لاستمرار ذلك حتى الربيع، وهو الوقت الذى سيبدأ فيه اللقاح بالفعل فى خفض الأرقام".