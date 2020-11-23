شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يصلح ثغرة بميزة Fleets أتاحت رؤية التغريدات بعد مدة انتهائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال تويتر يواجه صعوبة فى طرح "ميزة Fleet الجديدة الشبيه بقصص انستجرام وماسنجر، إذ أكدت الشبكة الاجتماعية لـ TechCrunch أنها تعمل على إصلاح الثغرة التى سمحت للمستخدمين برؤية تغريدات Fleets بعد انتهاء فترة الـ24 ساعة، من خلال حصولهم على مجموعة من المفاتيح المسربة التى تساعد على رؤية Fleets منتهية الصلاحية وتنزيلها دون إخبار منشئ المحتوى عن قراءتها.

وسيطرح تويتر إصلاح يضمن انتهاء صلاحية Fleets بشكل صحيح، إذ قال متحدث باسم تويتر إن الإصلاح يجب "طرحه قريبًا"، وستظل المنشورات المؤقتة موجودة على خوادم تويتر لمدة تصل إلى 30 يومًا، وقد تحتفظ بها لفترة أطول إذا انتهكت القواعد.

تم إطلاق Fleets كمنافس غير خفى للقصص بالتطبيقات المنافسة مثل Instagram و Snapchat، لكنها واجهت مشاكل فى النمو خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى التأخير والأعطال ، اكتشف المستخدمون أن Fleets لم تحترم إعدادات الحظر وفتحت الباب أمام المضايقات، وقال موقع تويتر إنه يعمل على حل هذه المشكلات، لكن أمامه بعض الوقت.

وقد أعلن تويتر يوم الخميس الماضى أنه يعمل على إبطاء طرح Fleets لإصلاح بعض مشاكل الأداء والاستقرار، إذ بدأ تويتر فى إتاحة الميزة لجميع مستخدميه فى 17 نوفمبر بعد أكثر من ثمانية أشهر من الاختبار، وكافح الموقع لاستيعاب كافة المستخدمين الذين يتدافعون لتجربة الميزة، وانتهى الأمر بطرح Fleets بعد فترة وجيزة من إطلاقه.