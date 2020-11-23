تكنولوجيا: كوالكوم تستعد لإطلاق رقاقة SNAPDRAGON 870 بأنوية تدعم سرعة 3.2GHZ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر صفحة Digital Chat Station على خطط كوالكوم لإطلاق رقاقة معالج SNAPDRAGON 870 التي تتضمن واحدة من الأنوية الكبيرة التي تدعم سرعة تصل إلى 3.2GHZ.

تستعد عملاق تصنيع الرقاقات كوالكوم لإطلاق رقاقة Snapdragon 875 في الأول من شهر ديسمبر المقبل، كما تقدم كوالكوم رقاقة SNAPDRAGON 870 التي تأتي بآداء أقل من رقاقة Snapdragon 875.

لم تكشف التسريبات عن الكثير من مواصفات رقاقة SNAPDRAGON 870، حيث تتجه التسريبات إلى الإصدار الرئيسي من الشركة Snapdragon 875 الذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما يتضمن واحدة من الأنوية الكبيرة Cortex X1 المميزة بسرعة 2.84GHz، مع 3 من أنوية A78 بسرعة 2.42GHz، و4 من أنوية A55 بسرعة 1.8GHz، كما يدعم هذا الإصدار كرت شاشة Andreno 660.

وتقدم نواة Cortex X1 الكبيرة في وحدة المعالجة تحسينات في الآداء بنسبة 23% مقارنة بأنوية Cortex A78، كما تستهدف رقاقة Snapdragon 875 إستهلاك أقل للطاقة.

يذكر أن كوالكوم تستعد للكشف عن رقاقة Snapdragon 875 في بداية الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تقدم الشركة إصدارها المتوسط SNAPDRAGON 870 خلال الحدث، أيضاً ينطلق هاتف Mi 11 كأول إصدار من عمالقة الصين بالرقاقة الجديدة.

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