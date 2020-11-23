تكنولوجيا: استكشف برج خليفة وبرج المملكة في Minecraft RTX على Geforce RTX.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - للاحتفال بإزاحة الستار عن بطاقات الرسوميات الجديدة من سلسلة GeForce RTX 30، نكشف عن أطول مبنى في العالم “برج خليفة” و “برج المملكة”، المبني في إصدار Minecraft RTX windows 10 ، بالشراكة مع واحدة من أكثر المواهب الموهوبة من منشيئ محتوى عوالم ماين كرافت “KimandJax“. الآن يمكن لكل لاعب يلعب على بطاقات معالجة الرسومات Geforce RTX (سواء على الكمبيوتر المكتبي أو الكمبيوتر المحمول) من جميع أنحاء العالم زيارة وتجربة هذين البرجين الأيقونيين دون الحاجة إلى السفر ، وهذا يوضح القدرات الكاملة لماين كرافت مع تقنيات RTX الجديدة ، مما يوفر مشاهد لا تصدق من التأثيرات التي كان من المستحيل تحقيقها في السابق، قم بتنزيل كلا البرجين الآن واستمتع بالتجربة !.

جرب لعبة Minecraft مع RTX كما لم تفعل من قبل على سلسلة GeForce RTX 30

تعد بطاقات الرسوميات GeForce RTX 30 Series الجديدة الأسرع في العالم. تقدم أنوية تتبع الأشعة من الجيل الثاني والجيل الثالث من انوية Tensor تعزيزات هائلة في الألعاب التي تدعم تقنية تتبع الأشعة ، ومجموعة من الميزات الجديدة والمحسّنة تضمن أداءً غير مسبوق في جميع العناوين.

في Minecraft مع RTX ، يكون الأداء أسرع في جميع المجالات ، مما يسمح لك بتجربة مرئيات مذهلة لتتبع الأشعة بسرعات أكثر سلاسة واستجابة، وبدقة أعلى.

تحميل عالم برج خليفة لي Minecraft RTX :

https://drive.google.com/drive/folders/1e27cgCUfJSQ8D3Ll2olWQh9vkpkjg8iK?usp=sharing

تحميل عالم برج المملكة لي Minecraft RTX:

https://drive.google.com/drive/folders/1XrowLknjKkCkw3aqYrRiwYCH-q0x4AAR?usp=sharing

لعبة Minecraft مع RTX:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/minecraft-with-rtx-beta-out-now-download-play/

اعلان





