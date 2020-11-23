Galaxy S21 و Galaxy Z Fold 3 يدعمان S Pen

دبي - يزن راشد - يشير تقرير جديد صادر من كوريا الجنوبية إلى أن Galaxy Z Fold 3 و Galaxy S21 سيأتيان بدعم S Pen، مع إمكانية إيقاف سلسلة Galaxy Note.

وكان عام 2020 عامًا قويًا بالنسبة لشركة سامسونج، حيث استقطبت مجموعاتها الثلاثة الرئيسية – Galaxy S20 و Galaxy Note 20 و Galaxy Z Fold – ردود فعل إيجابية بشكل عام.

لكن إذا نظرت بشكل أعمق ستبدأ بملاحظة أن بعض الخطوط بين هذه السلاسل غير واضحة، مما تسبب في بعض التداخل في الهدف منها.

ويبدو أن شركة سامسونج لاحظت وجود تداخل في الأغراض بالنسبة لأحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة.

وكانت الشائعات حول إيقاف سلسلة Galaxy Note موجودة بعد وقت قصير من إطلاق سلسلة Galaxy Note 20، لكنها كانت مجرد شائعات.

ووفقًا للتقرير الجديد، فإن هناك تأكيدًا من مسؤول في مجموعة سامسونج تجاه بعض هذه الشائعات.

وتخطط سامسونج لإطلاق Galaxy Z Fold 3 في شهر يونيو 2021، وقد دخلت العينات النهائية للإنتاج الضخم مرحلة التطوير.

ويأتي النموذج الرائد القابل للطي مزودًا بكاميرا موضوعة تحت الشاشة مع فتحة لقلم S Pen، حيث يدخل داخل جسم الهاتف بالطريقة نفسها المتبعة الآن مع سلسلة Galaxy Note.

ويصل دعم S Pen أيضًا إلى Galaxy S21، لكن من غير المحتمل أن يتضمن هذا الهاتف على فتحة مدمجة للقلم.

وبدلاً من ذلك، يتم بيع قلم S Pen بشكل منفصل، وقد تتضمن بعض الحافظات الرسمية على فتحة مدمجة للقلم.

وفي ظل وصول قلم S Pen إلى Galaxy Z Fold 3 و Galaxy S21، فإن سلسلة Galaxy Note تخسر ميزاتها الرئيسية، ولن يبقى لديها سوى القليل جدًا من المميزات.

وبينما كان Galaxy Note 20 رائدًا واضحًا، ظل أهم ما يميزه هو قلم S Pen، ويشبه فقدان هذا التفرد فقدان هويته بالكامل.

ويقال: إن سامسونج طورت مع Galaxy Z Fold 3 الجيل الثاني من الزجاج الرقيق للغاية الذي يسمح لها بوضع محول رقمي ضمن الشاشة للتعرف على قلم S Pen، إلى جانب توفيره حماية جيدة ضد الخدوش بسبب استخدام S Pen

كما تخطط سامسونج لإضافة كاميرا أمامية موضوعة تحت الشاشة ضمن جهاز Galaxy Z Fold 3، لكن إذا كانت النتائج النهائية من حيث جودة الصورة ليست جيدة، فيمكن حذفها من هذا الجيل.