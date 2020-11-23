تكنولوجيا: مايكروسوفت تدعم قريباً تطبيق OFFICE WORD المخصص لأجهزة الحاسب بالثيم المظلم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت قريباً لدعم مستخدمي تطبيق OFFICE WORD على أجهزة الحاسب بميزة الثيم المظلم الذي يشمل نسبة 100% من واجهة التطبيق.

تتجه العديد من التطبيقات إلى دعم المستخدمين بإختيار الثيم المظلم في واجهة التطبيق، لدعم المستخدم بتجربة مريحة للعين عند إستخدام التطبيق في الإضاءة المنخفضة أو أثناء الليل، ولقد أكدت صفحة @flobo09 على خطط مايكروسوفت لجلب الثيم المظلم قريباً في خدمات وتطبيقات الشركة بتوسع أكبر على أجهزة Windows 10.

وتؤكد التسريبات على أن عملاق البرمجيات إستطاعت أن تنتهي تقريباً من تطوير وتمكين الثيم المظلم في تطبيق OFFICE WORD المخصص لأجهزة الحاسب، حيث من المقرر أن يدعم الثيم المظلم واجهة التطبيق بشكل كامل، أي على عكس الإختيار المتاح الآن في OFFICE الذي يعمل على تمكين النمط المظلم في أجزاء محددة من التطبيق.

كما أكدت التفاصيل التي جاءت عبر صفحة @flobo09 على تويتر على أن ميزة الثيم المظلم في مرحلة التطوير في الوقت الراهن، حيث يتم معاينة الميزة الآن في إصدار تجريبي قبل إطلاقها للمستخدمين.

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