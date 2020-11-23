دراسة جديدة تشير إلى أن آبل كانت محقة في السماح للمستخدمين بالتخصيص العميق لنظام iOS 14

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى التغييرات الكبيرة التي أجرتها شركة آبل على نظام iOS 14 نجد القدرة على إضافة الودجات ( Widgets ) إلى الشاشة الرئيسية. بينما سمحت الإصدارات السابقة من نظام iOS للمستخدمين بإضافة الودجات، فقد كان ذلك يتم في صفحة على يسار الشاشة الرئيسية. تعني الخطوة الإضافية للسحب أنه في بعض الحالات، كان من الممكن أن يكون تشغيل التطبيق نفسه أسرع.

إتضح أن قرار آبل بالسماح أخيرًا للمستخدمين بإضافة الودجات إلى الشاشة الرئيسية قد يكون قرارًا جيدًا، وقد تكون أيضًا خطة جيدة لكل من المطورين وآبل من خلال رفع الإيرادات من متجر Apple App Store لأنه وفقًا لأحدث الإحصائيات والأرقام الصادرة من مؤسسة Sensor Tower المتخصصة في بحوث السوق، تشير التقديرات إلى أن 15 في المئة من مستخدمي iPhone قاموا بتثبيت نوع من تطبيقات تخصيص الشاشة الرئيسية على أجهزتهم حتى الآن.

في حين أن تخصيص الشاشة الرئيسية للفرد قد يبدو أمرًا جديدًا بعض الشيء، كما قلنا، فإنه يمثل شكلاً جديدًا من الإيرادات لكل من المطورين وشركة آبل. هذا لأن بعض تطبيقات التخصيص هذه تحتوي على ميزات إضافية لا يتم فتحها إلا بعد الدفع، بالإضافة إلى وجود مصممين ومطورين يقومون بإصدار حزم من الأيقونات القابلة للشراء لمن يرغبون في نقل عملية تخصيص هواتف iPhone الخاصة بهم إلى المستوى التالي.

قد لا تبدو نسبة 15 في المئة كبيرة في الوقت الحالي، ولكن هناك فرصة لزيادة هذه الأرقام عندما يبدأ المزيد من المطورين في طرح المزيد من الأفكار حول هذا النوع من التطبيقات للمستخدمين في المستقبل.