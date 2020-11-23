تكنولوجيا: كينيا تعتزم إطلاق أول مكتبة رقمية بتكلفة 2.3 مليون دولار أمريكى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الكينى أوهورو كينياتا إطلاق أول مكتبة رقمية افتراضية فى بلاده خلال النصف الثانى من العام المقبل 2021 وبتكلفة تصل إلى 250 مليار شلن كيني (ما يعادل 2.3 مليون دولار أمريكى).

وقال الرئيس كينياتا، خلال افتتاحه أحد المباني الجديدة الملحقة بمكتبة كينيا الوطنية اليوم، إن الكينيين سيكون بوسعهم الوصول إلى آلاف الكتب والمطبوعات الأخرى في هذه المكتبة الرقمية من منازلهم عبر شبكة الأنترنت اعتبارا من شهر يونيو عام 2021.

وأوضح الرئيس الكيني أن هذه المكتبة الافتراضية على شبكة الانترنت تعد نسخة رقمية من مكتبة كينيا الوطنية، وستضمن للكينيين الوصول إلى مجموعة ضخمة من المعلومات المتنوعة الموجودة بمكتبة كينيا الوطنية حيث ستضم 15 مليون مطبوعة.

وأكد أن "المرحلة الأولى لإنشاء هذه المكتبة ستتضمن إجراء عملية تحول رقمي لـ 800 ألف كتاب ونشرة دورية وورقة بحثية ومطبوعة حكومية"، لافتا إلى وجود 600 ألف كتاب رقمي متاحين للقراءة الإلكترونية حاليا، لكن ليس عبر شبكة الإنترنت، في 63 فرعا من فروع مكتبة كينيا الوطنية في أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الكيني إن هذه المكتبة الافتراضية "تعد مرحلة مهمة لنا وللأجيال القادمة التي ستستفيد من التزامنا المتواصل بمشاركة المعرفة والمعلومات".

تجدر الإشارة إلى أن المكتبة الرقمية الكينية ستدشن تحت إشراف وزارات الرياضة والثقافة والتراث وبالتعاون مع صندوق تنمية الرياضة والفنون والاجتماع في كينيا.