تكنولوجيا: هاتف POCO M3 ينطلق رسمياً في حدث يعقد غداً 24 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة POCO للإعلان الرسمي عن هاتف POCO M3 في حدث يعقد غداً 24 من نوفمبر، حيث تقدم الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh.

نشرت شركة POCO مؤخراً إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف POCO M3، كما كشف الإعلان عن تصميم الهاتف الذي يأتي بكاميرة ثلاثية ومعالج Snapdragon 662، وأيضاً شاشة مميزة بحجم 6.53 إنش.

ظهرت عبارة “أكثر مما تتوقع” في الإعلان التشويقي الذي نشر من POCO مؤخراً لهاتفها المرتقب POCO M3، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يأتي بملامح تصميم ومواصفات هاتف Redmi Note 9 4G الذي ينطلق في السوق الصيني خلال هذا الشهر.

أيضاً كشفت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA عن أن هاتف POCO M3 يأتي بحجم شاشة 6.53 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً يتضمن الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 662 بسرعة 2GHz.

ولقد أكدت تسريبات سابقة عن أن هاتف POCO M3 يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب غداً.

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