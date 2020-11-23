شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إنشاء موقع بجوجل ونشره بسهولة فى 7 خطوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تدير عملًا تجاريًا وترغب فى الترويج له، أو كنت ببساطة ترغب فى مشاركة أفكارك، فقد تفكر فى إنشاء موقع الويب الخاص بك، وهناك العشرات من الشركات التى يمكنها مساعدتك فى إنشاء موقع ويب ونشره، لكن مواقع جوجل تجعل العملية بسيطة ومباشرة ومجانية.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، لا يتطلب إنشاء موقع بجوجل الكثير من المعرفة الفنية، حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة من القوالب لتناسب كل صناعة وتفضيلاتها، وكلها قابلة للتخصيص، بحيث يمكنك تقديم المحتوى الخاص بك كما تريد، وفيما يلى الطريقة:

1. بعد تسجيل الدخول إلى حساب جوجل، انتقل إلى الصفحة الرئيسية لمواقع جوجل.

2. ضمن العنوان "بدء موقع جديد"، اختر النموذج الذى تريد استخدامه، فسيؤدى الضغط فوق "معرض النماذج" إلى توسيع خياراتك لتظهر لك جميع النماذج التى توفرها مواقع جوجل.

3. فى الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة، ادخل اسم موقعك.

4. باستخدام مربعات الأدوات المتوفرة، قم بإضافة محتوى إلى موقعك، ويمكن أن يشمل ذلك النصوص والصور والوسائط الأخرى، فيمكنك أن تضف هذه العناصر بالضغط فوق المنطقة ذات الصلة فى القالب الخاص بك، واتباع التعليمات التى تظهر على الشاشة.

5. عند إضافة كل المحتوى ذى الصلة إلى موقعك، اضغط على "نشر" فى الجزء العلوى الأيسر.

6. فى المربع المنبثق الذى يظهر، اختر عنوان URL الذى تريده، ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه بشكل افتراضى، سيبدأ كل عنوان URL لمواقع Google بـ https://sites.google.com/view ثم الاسم الذى اخترته.

• إذا كنت تمتلك عنوان URL مخصصًا بالفعل، فضعه فى منطقة "عنوان URL المخصص". يمكنك أيضًا تعيين من يُسمح له برؤية موقعك، وما إذا كان سيظهر فى عمليات بحث جوجل.

7. بمجرد الانتهاء، اضغط فوق "نشر" مرة أخرى لتعيين موقعك على الهواء مباشرة وجعله مرئيًا للآخرين.