شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطرح تحديثا جديدا مخصصا للعلامات التجارية.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح إنستجرام المملوك لفيس بوك تحديثات جديدة مخصصة للعلامات التجارية، بما فى ذلك ميزة "Branded Content Tag" والتى تتيح وضع العلامة التجارية على مقاطع الفيديو القصيرة فى Reels و Live، وستسمح هذه الإضافة الجديدة لمنشئى المحتوى بالحصول على صفقات أكثر وأفضل مع العلامات التجارية، وتحقيق إيرادات على الفور من المحتوى الموجود على إنستجرام Reels.

وقالت الشركة فى بيان: " "نريد التأكد من أن منشئى المحتوى يمكنهم الإفصاح بوضوح عند إنشاء محتوى خاص بعلامة تجارية، بغض النظر عن التنسيق الذى يختارون استخدامه، وللمساعدة فى زيادة الشفافية، يتم إطلاق Branded Content tag فى Reels اليوم، وسيبدأ الاختبار فى Live خلال المستقبل أسابيع".

ويقوم إنستجرام أيضًا بإطلاق طريقة جديدة، حيث سيتمكن المعلنون من إنشاء إعلانات محتوى مرتبط بعلامة تجارية دون الحاجة إلى نشرها على إنستجرام أولاً، ونتيجة لذلك، ستتمتع العلامات التجارية بقدر أكبر من المرونة مع قيود أقل عندما تريد تشغيل إعلانات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية.

ويمكن أن تتضمن إعلانات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية فى قصص إنستجرام الآن عناصر قابلة للضغط، مثل @ والموقع والهاشتاج.

وأضاف إنستجرام فى منشور المدونة الخاص به: "نريد للعلامات التجارية الوصول إلى إبداعات القصص الأصلية والأصيلة لتجربة القصص".

وقد أطلق إنستجرام ميزة تتيح للشركات والمبدعين تعيين حد أدنى لسن منشورات محتوى العلامات التجارية الخاصة بهم على إنستجرام، ويمكن لمنشئى المحتوى الآن اختيار تعيين حد أدنى افتراضى للعمر أو حد أدنى للعمر لبلدان معينة، أو مزيج من الاثنين معًا.