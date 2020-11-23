شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 مزايا توفرها هواتف آيفون للمستخدمين بعد التحديث الجديد.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوفر آخر تحديث لهواتف آيفون iOS 14 من أبل الكثير من المزايا الرئيسية، مع واجهة مبسطة تتميز بإعادة تصميمها، وإعدادات خصوصية مُحسّنة، وشاشة رئيسية جديدة تمامًا إلى جانب مكتبة التطبيقات، كذلك فهناك تصميم جديد لـ Siri ووضع صورة داخل صورة على مستوى النظام والمزيد.

وبينما أصبحت هذه المزايا شائعة الآن، هناك العديد من الخصائص الأقل شهرة والتى لم يكتشفها العديد من مستخدمى أيفون بعد، وفيما يلى نعرض 10 أشياء قد لا تعرف أن جهاز أيفون الخاص بك يمكنه فعلها بعد تحديث iOS 14 كما يلى:

- تغيير أيقونات التطبيق واسم الشاشة الرئيسية

يمكنك استخدام أيقونات تطبيقات مختلفة على iOS 14، حيث يمكنك أيضًا اختيار تغيير جميع أيقونات التطبيق، واستخدم تطبيق Shortcuts لإنشاء اختصار بأمر فتح التطبيق ثم قم بتعيين صورة مخصصة لذلك الاختصار المحدد، ويمكن فعله كما يلى:

- الضغط مرتين أو ثلاث مرات على الجزء الخلفى من جهاز أيفون الخاص بك لتشغيل الإجراءات:

يمكنك ببساطة الضغط بشكل مزدوج على الجزء الخلفى من أيفون لالتقاط لقطات شاشة "سكرين شوت"، بعد التحديث إلى iOS 14، وأيضًا، يمكنك الضغط 3 مرات لقفل الشاشة على الفور، إذ تسمح لك أبل بتحديد الوظائف التى ترغب فى القيام بها من خلال ضغطات مزدوجة أو ثلاثية فى الجزء الخلفى من جهاز أيفون الخاص بك.

ويمكن العثور على ميزة Back Tap داخل خيارات إمكانية الوصول ضمن الإعدادات ويتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا، ولعل هذا هو أحد الأسباب التى جعلت معظم مستخدمى أيفون يغيبون عن ملاحظتها عندما تم طرح iOS 14، انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> المس> انقر فوق رجوع لتشغيله.

- يمكنك إخفاء التطبيقات من شاشتك الرئيسية

يمكنك إخفاء التطبيقات على الشاشة الرئيسية وحتى منع التطبيقات التى تم تنزيلها حديثًا من الظهور مباشرة على الشاشة الرئيسية إذا لم يكن لديك أى شخص يمكنه رؤية جميع التطبيقات الموجودة على جهاز أيفون الخاص بك، وللقيام بذلك:

* ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على منطقة شاغرة من الشاشة الرئيسية.

* اضغط فوق خيار الصفحة (بثلاث أو أربع نقاط) وقم بإلغاء تحديد الشاشة الرئيسية التى لا تريدها.

- اختيار البريد الإلكترونى الافتراضى الخاص بك أو تطبيق متصفح الإنترنت

إذا كنت تريد، يمكنك التخلص تمامًا من أبل Mail وSafari واختيار البريد الإلكترونى الافتراضى الخاص بك أو تطبيق متصفح الإنترنت، ويمكن ذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات، وحدد تطبيق البريد أو متصفح الإنترنت واجعله افتراضيًا.

- البحث عن الرموز التعبيرية أثناء الدردشة

بدلاً من البحث عن الرموز التعبيرية، يمكنك الآن الضغط فوق رمز الرموز التعبيرية والبحث عن التعبير مباشرةً فى مربع البحث.

- إخفاء الصور إلى الأبد من الألبوم

حتى إذا قمت بإخفاء الصور، فسيظل الألبوم المخفي يظهر بشكل افتراضى فى تطبيق الصور، لكن يمكنك الآن إخفائه إلى الأبد بالانتقال إلى الإعدادات> الصور ثم تبديل مفتاح Hidden Album.

- تزييف "التواصل البصري" فى مكالمات فيس تايم

باستخدام هذه الميزة، سيقوم جهاز أيفون الخاص بك بإجراء اتصال مباشر بالعين مع الشخص الآخر على مكالمات Facetime تلقائيًا بينما يمكنك التحديق فى أشياء أخرى، ولتمكين هذا، انتقل إلى الإعدادات> FaceTime> Eye Contact.

- مشاركة موقعك عبر الرسائل القصيرة

يمكنك مشاركة موقعك المباشر مباشرة مع أى شخص تريده عبر الرسائل القصيرة.

- استخدام مفتاح التحكم لتمكين الإيماءات المتقدمة

يمكنك إمالة رأسك على الجانب الأيسر لتقليل الحجم أو القيام بأنشطة أخرى بحركات رأسك، كما توجد إيماءات متقدمة ضمن قائمة التحكم فى التبديل داخل ميزات إمكانية الوصول فى الإعدادات.

-الحصول على سجل لجميع المواقع التى سافرت إليها باستخدام أيفون الخاص بك

يتتبع جهاز أيفون الخاص بك جميع المواقع التى قمت بزيارتها، فيما يتم حذف هذه البيانات إذا قمت بإعادة تعيين جهاز أيفون الخاص بك، ولمشاهدة سجل موقع الجهاز بالكامل، انتقل إلى الإعدادات> الخصوصية> خدمات الموقع> خدمات النظام> الموقع المهم.