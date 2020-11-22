شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يتوقع مشاكل فى تشغيل هواتف أندرويد القديمة.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيرجى كوزمينكو، كبير المتخصصين فى اختبار المنتجات الرقمية لشركة روس كاتشوستفو الروسية، لوكالة برايم، إن مالكى نظام التشغيل أندرويد الذى يعمل بالإصدار 7.1.1 والإصدارات الأقدم قد يواجهون عددًا من المشكلات فى العام المقبل.

وفقًا له، فى سبتمبر 2021 ، تنتهى صلاحية شهادة DST Root X3، التى تم توقيعها عبر المواقع المشفرة، وتم القيام بذلك منذ عام 2015 من قبل Let's Encrypt و IdenTrust، اللتان لم تتمكنا بعد من الاتفاق على تجديد الشهادة.

وأوضح الخبير أنه إذا لم يتغير شيء، فلن يتمكن مالكو الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد 7.1.1 والإصدارات السابقة من الوصول إلى نحو ثلث المواقع وهى أكثر من 200 مليون موقع فى جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع سبوتنيك، قال كوزمينكو: "يمكنك تجنب هذه المشكلة عن طريق تغيير هاتفك الذكى القديم إلى جهاز أكثر حداثة، ولكن هذا الإنفاق قد يبدو غير مناسب لكثير من المواطنين".

بدلاً من ذلك، يمكنك التبديل إلى متصفح فايرفوكس للهواتف الذكية، الذى يحتوى على مخزن شهادات خاص به، ولكن هذا مناسب فقط لمالكى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد OS ليس أقل من الإصدار 5.0، وسيظل على الباقى شراء هاتف جديد.