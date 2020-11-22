علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أسوأ 100 كلمة سر فى 2020 يمكن اختراقها بثانية واحدة.. ابعد عنها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير السنوي لشركة الأبحاث الأمنية NordPass عن قائمة أسوأ كلمات سر لعام 2020، حيث توضح القائمة التى تحمل اسم " أسوأ كلمات السر لعام 2020 '' عدد المرات التي تم فيها الكشف عن كلمة السر واستخدامها والوقت الذي سيستغرقه اختراقها، كما يوضح التقرير كيف يستخدم معظم المستخدمين كلمات سر بسيطة، حيث يسهل تذكرها، ولكن هذه هي أيضًا كلمات السر التي يسهل اختراقها للمتسللين، وفيما يلى نعرض 100 كلمة سر شائعة يمكن اختراقها في أقل من ثانية بواسطة الهاكرز:

123456
 

عدد من يستخدموها: 2,543,285

عدد مرات تسريبها: 23,597,311

 

123456789
 

عدد من يستخدموها: 7,870,694

عدد مرات تسريبها: 961,435

 

password
 

عدد من يستخدموها: 360,467

 

عدد مرات تسريبها: 3,759,315

 

12345678
 

عدد من يستخدموها: 322,187

عدد مرات تسريبها: 2,944,615


عدد من يستخدموها: 230,507

111111
 

عدد مرات تسريبها: 3,124,368

 

123123

عدد من يستخدموها: 189,327

عدد مرات تسريبها: 2,238,694

12345

عدد من يستخدموها: 188,268

عدد مرات تسريبها: 2,389,787

1234567890
 

عدد من يستخدموها: 171,724

عدد مرات تسريبها: 2,264,884

12345671

عدد من يستخدموها: 165,909

عدد مرات تسريبها: 2,516,606

 

qwerty1

عدد من يستخدموها: 156,765

عدد مرات تسريبها: 3,946,737

abc1231

عدد من يستخدموها: 151,804

عدد مرات تسريبها: 2,877,689

 

000000

عدد من يستخدموها: 122,982

عدد مرات تسريبها: 1,959,780

1234
 

عدد من يستخدموها: 112,297

عدد مرات تسريبها: 1,296,186

 

iloveyou
 

عدد من يستخدموها: 106,327

عدد مرات تسريبها: 1,645,337

password1
 

عدد من يستخدموها: 87,556

عدد مرات تسريبها: 2,418,984

123
 

عدد من يستخدموها: 84,438

عدد مرات تسريبها: 1,042,952

123321
 

عدد من يستخدموها: 73,506

عدد مرات تسريبها: 928,060

654321

عدد من يستخدموها: 69,148

عدد مرات تسريبها: 953,549

qwertyuiop
 

عدد من يستخدموها: 64,632

عدد مرات تسريبها: 1,108,463

123456a
 

عدد من يستخدموها: 57,472

عدد مرات تسريبها: 980,190

 

a123456

عدد من يستخدموها: 55,548

عدد مرات تسريبها: 684,476

 

666666
 

عدد من يستخدموها: 53,146

عدد مرات تسريبها: 889,482

 

 

 

asdfghjkl

 

عدد من يستخدموها: 52,961

 

عدد مرات تسريبها: 547,528

 

 

 

987654321

عدد من يستخدموها: 50,097

عدد مرات تسريبها: 599,177

 

 

 

zxcvbnm

عدد من يستخدموها: 46,952

عدد مرات تسريبها: 592,416

 

 

 

112233

عدد من يستخدموها: 46,450

عدد مرات تسريبها: 543,303

 

 

 

20100728

عدد من يستخدموها: 44,914

عدد مرات تسريبها: 3,468

 

 

 

123123123

عدد من يستخدموها: 42,781

عدد مرات تسريبها: 505,507

 

 

 

princess

عدد من يستخدموها: 42,230

عدد مرات تسريبها: 489,024

 

 

 

123abc

عدد من يستخدموها: 40,431

عدد مرات تسريبها: 648,551

 

 

123qwe

عدد من يستخدموها: 40,203

عدد مرات تسريبها: 726,928

 

 

 

sunshine

عدد من يستخدموها: 39,456

عدد مرات تسريبها: 418,052

 

 

 

121212

عدد من يستخدموها: 39,342

عدد مرات تسريبها: 741,345

 

 

 

dragon

عدد من يستخدموها: 39,011

عدد مرات تسريبها: 984,209

 

 

 

1q2w3e4r

عدد من يستخدموها: 38,865

عدد مرات تسريبها: 658,945

 

 

 

159753

عدد من يستخدموها: 38,028

عدد مرات تسريبها: 442,018

 

 

 

123456789

عدد من يستخدموها: 37,280

عدد مرات تسريبها: 7,870,694

 

 

 

pokemon

عدد من يستخدموها: 37,197

عدد مرات تسريبها: 242,154

 

 

 

qwerty123

عدد من يستخدموها: 35,827

عدد مرات تسريبها: 624,152

 

 

 

monkey

عدد من يستخدموها: 34,124

عدد مرات تسريبها: 992,381

 

 

 

1qaz2wsx

عدد من يستخدموها: 33,819

عدد مرات تسريبها: 775,475

 

 

 

abcd1234

عدد من يستخدموها: 33,179

عدد مرات تسريبها: 358,842

 

 

 

aaaaaa

عدد من يستخدموها: 31,939

عدد مرات تسريبها: 401,780

 

 

 

soccer

عدد من يستخدموها: 31,805

عدد مرات تسريبها: 314,004

 

 

 

123654

عدد من يستخدموها: 31,649

عدد مرات تسريبها: 369,852

 

 

 

12345678910

عدد من يستخدموها: 31,097

عدد مرات تسريبها: 167,550

 

 

 

shadow

عدد من يستخدموها: 30,751

عدد مرات تسريبها: 348,409

 

 

 

102030

عدد من يستخدموها: 30,664

عدد مرات تسريبها: 237,904

 

 

 

11111111

عدد من يستخدموها: 30,336

عدد مرات تسريبها: 357,376

 

 

 

asdfgh

عدد من يستخدموها: 30,281

عدد مرات تسريبها: 373,547

 

 

 

147258369

عدد من يستخدموها: 29,432

عدد مرات تسريبها: 242,324

 

 

 

qazwsx

عدد من يستخدموها: 29,192

عدد مرات تسريبها: 510,424

 

 

 

qwe123

عدد من يستخدموها: 28,926

عدد مرات تسريبها: 642,523

 

 

 

football

عدد من يستخدموها: 28,496

عدد مرات تسريبها: 434,784

 

 

 

baseball

عدد من يستخدموها: 28,278

عدد مرات تسريبها: 326,058

 

 

 

1q2w3e4r5t

عدد من يستخدموها: 28,092

عدد مرات تسريبها: 1,199,289

 

 

 

asdasd

عدد من يستخدموها: 26,837

عدد مرات تسريبها: 281,210

 

 

222222

عدد من يستخدموها: 26,836

عدد مرات تسريبها: 584,874

 

 

 

asd123

عدد من يستخدموها: 26,310

عدد مرات تسريبها: 316,743

 

 

 

555555

عدد من يستخدموها: 26,187

عدد مرات تسريبها: 558,726

 

 

 

a123456789

عدد من يستخدموها: 26,051

عدد مرات تسريبها: 167,344

 

888888

عدد من يستخدموها: 25,736

عدد مرات تسريبها: 347,798

 

 

 

7777777

عدد من يستخدموها: 25,634

عدد مرات تسريبها: 633,437

 

fuckyou

عدد من يستخدموها: 25,618

عدد مرات تسريبها: 557,507

 

1234qwer

عدد من يستخدموها: 25,598

عدد مرات تسريبها: 419,377

 

superman

عدد من يستخدموها: 25,557

عدد مرات تسريبها: 343,392

 

 

147258

عدد من يستخدموها: 24,643

عدد مرات تسريبها: 207,272

 

999999

عدد من يستخدموها: 24,534

عدد مرات تسريبها: 360,129

 

159357

عدد من يستخدموها: 24,359

عدد مرات تسريبها: 244,867

 

love123

عدد من يستخدموها: 23,758

عدد مرات تسريبها: 336,212

 

 

tigger

عدد من يستخدموها: 23,706

عدد مرات تسريبها: 249,469

 

 

purple

عدد من يستخدموها: 23,214

عدد مرات تسريبها: 231,133

 

 

samantha

عدد من يستخدموها: 23,168

عدد مرات تسريبها: 218,728

 

 

 

charlie

عدد من يستخدموها: 23,157

عدد مرات تسريبها: 315,953

 

 

 

babygirl

عدد من يستخدموها: 23,139

عدد مرات تسريبها: 244,615

 

 

88888888

عدد من يستخدموها: 22,984

عدد مرات تسريبها: 304,420

 

 

jordan23

عدد من يستخدموها: 22,711

عدد مرات تسريبها: 333,759

 

 

789456123

عدد من يستخدموها: 22,592

عدد مرات تسريبها: 389,398

 

 

jordan

عدد من يستخدموها: 22,449

عدد مرات تسريبها: 305,014

 

 

 

anhyeuem

عدد من يستخدموها: 22,265

عدد مرات تسريبها: 47,486

 

 

killer

عدد من يستخدموها: 22,242

عدد مرات تسريبها: 322,975

 

 

1q2w3e

عدد من يستخدموها: 21,906

عدد مرات تسريبها: 513,929

 

 

lol123

عدد من يستخدموها: 21,881

عدد مرات تسريبها: 188,087

 

 

qwerty1

عدد من يستخدموها: 21,610

عدد مرات تسريبها: 586,071

 

 

 

789456

عدد من يستخدموها: 21,589

عدد مرات تسريبها: 293,902

 

 

naruto

عدد من يستخدموها: 21,458

عدد مرات تسريبها: 250,894

 

 

 

master

عدد من يستخدموها: 21,445

عدد مرات تسريبها: 318,868

 

 

 

maggie

عدد من يستخدموها: 21,366

عدد مرات تسريبها: 214,719

 

 

 

computer

عدد من يستخدموها: 21,330

عدد مرات تسريبها: 487,519

 

 

 

hannah

عدد من يستخدموها: 21,277

عدد مرات تسريبها: 224,785

 

 

123456789a

عدد من يستخدموها: 21,110

عدد مرات تسريبها: 320,341

 

 

 

password123

عدد من يستخدموها: 20,835

عدد مرات تسريبها: 123,063

 

 

hunter

عدد من يستخدموها: 20,815

عدد مرات تسريبها: 249,360

 

 

 

987654321

عدد من يستخدموها: 20,157

عدد مرات تسريبها: 599,177

 

 

 

cookie

عدد من يستخدموها: 20,065

عدد مرات تسريبها: 193,597

 

 

 

hello

عدد من يستخدموها: 19,998

عدد مرات تسريبها: 255,676

 

 

 

blink182

عدد من يستخدموها: 19,956

عدد مرات تسريبها: 295,502

 

 

love

عدد من يستخدموها: 19,723

عدد مرات تسريبها: 349,712

 

 

987654

عدد من يستخدموها: 19,544

عدد مرات تسريبها: 274,671

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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