شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسوأ 100 كلمة سر فى 2020 يمكن اختراقها بثانية واحدة.. ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير السنوي لشركة الأبحاث الأمنية NordPass عن قائمة أسوأ كلمات سر لعام 2020، حيث توضح القائمة التى تحمل اسم " أسوأ كلمات السر لعام 2020 '' عدد المرات التي تم فيها الكشف عن كلمة السر واستخدامها والوقت الذي سيستغرقه اختراقها، كما يوضح التقرير كيف يستخدم معظم المستخدمين كلمات سر بسيطة، حيث يسهل تذكرها، ولكن هذه هي أيضًا كلمات السر التي يسهل اختراقها للمتسللين، وفيما يلى نعرض 100 كلمة سر شائعة يمكن اختراقها في أقل من ثانية بواسطة الهاكرز: 123456

123456 عدد من يستخدموها: 2,543,285 عدد مرات تسريبها: 23,597,311 123456789

123456789 عدد من يستخدموها: 7,870,694 عدد مرات تسريبها: 961,435 password

password عدد من يستخدموها: 360,467 عدد مرات تسريبها: 3,759,315 12345678

12345678 عدد من يستخدموها: 322,187 عدد مرات تسريبها: 2,944,615

عدد من يستخدموها: 230,507 111111

111111 عدد مرات تسريبها: 3,124,368 123123 123123 عدد من يستخدموها: 189,327 عدد مرات تسريبها: 2,238,694 12345 12345 عدد من يستخدموها: 188,268 عدد مرات تسريبها: 2,389,787 1234567890

1234567890 عدد من يستخدموها: 171,724 عدد مرات تسريبها: 2,264,884 12345671 12345671 عدد من يستخدموها: 165,909 عدد مرات تسريبها: 2,516,606 qwerty1 qwerty1 عدد من يستخدموها: 156,765 عدد مرات تسريبها: 3,946,737 abc1231 abc1231 عدد من يستخدموها: 151,804 عدد مرات تسريبها: 2,877,689 000000 000000 عدد من يستخدموها: 122,982 عدد مرات تسريبها: 1,959,780 1234

1234 عدد من يستخدموها: 112,297 عدد مرات تسريبها: 1,296,186 iloveyou

iloveyou عدد من يستخدموها: 106,327 عدد مرات تسريبها: 1,645,337 password1

password1 عدد من يستخدموها: 87,556 عدد مرات تسريبها: 2,418,984 123

123 عدد من يستخدموها: 84,438 عدد مرات تسريبها: 1,042,952 123321

123321 عدد من يستخدموها: 73,506 عدد مرات تسريبها: 928,060 654321 654321 عدد من يستخدموها: 69,148 عدد مرات تسريبها: 953,549 qwertyuiop

qwertyuiop عدد من يستخدموها: 64,632 عدد مرات تسريبها: 1,108,463 123456a

123456a عدد من يستخدموها: 57,472 عدد مرات تسريبها: 980,190 a123456 a123456 عدد من يستخدموها: 55,548 عدد مرات تسريبها: 684,476 666666

666666 عدد من يستخدموها: 53,146 عدد مرات تسريبها: 889,482 asdfghjkl عدد من يستخدموها: 52,961 عدد مرات تسريبها: 547,528 987654321 عدد من يستخدموها: 50,097 عدد مرات تسريبها: 599,177 zxcvbnm عدد من يستخدموها: 46,952 عدد مرات تسريبها: 592,416 112233 عدد من يستخدموها: 46,450 عدد مرات تسريبها: 543,303 20100728 عدد من يستخدموها: 44,914 عدد مرات تسريبها: 3,468 123123123 عدد من يستخدموها: 42,781 عدد مرات تسريبها: 505,507 princess عدد من يستخدموها: 42,230 عدد مرات تسريبها: 489,024 123abc عدد من يستخدموها: 40,431 عدد مرات تسريبها: 648,551 123qwe عدد من يستخدموها: 40,203 عدد مرات تسريبها: 726,928 sunshine عدد من يستخدموها: 39,456 عدد مرات تسريبها: 418,052 121212 عدد من يستخدموها: 39,342 عدد مرات تسريبها: 741,345 dragon عدد من يستخدموها: 39,011 عدد مرات تسريبها: 984,209 1q2w3e4r عدد من يستخدموها: 38,865 عدد مرات تسريبها: 658,945 159753 عدد من يستخدموها: 38,028 عدد مرات تسريبها: 442,018 123456789 عدد من يستخدموها: 37,280 عدد مرات تسريبها: 7,870,694 pokemon عدد من يستخدموها: 37,197 عدد مرات تسريبها: 242,154 qwerty123 عدد من يستخدموها: 35,827 عدد مرات تسريبها: 624,152 monkey عدد من يستخدموها: 34,124 عدد مرات تسريبها: 992,381 1qaz2wsx عدد من يستخدموها: 33,819 عدد مرات تسريبها: 775,475 abcd1234 عدد من يستخدموها: 33,179 عدد مرات تسريبها: 358,842 aaaaaa عدد من يستخدموها: 31,939 عدد مرات تسريبها: 401,780 soccer عدد من يستخدموها: 31,805 عدد مرات تسريبها: 314,004 123654 عدد من يستخدموها: 31,649 عدد مرات تسريبها: 369,852 12345678910 عدد من يستخدموها: 31,097 عدد مرات تسريبها: 167,550 shadow عدد من يستخدموها: 30,751 عدد مرات تسريبها: 348,409 102030 عدد من يستخدموها: 30,664 عدد مرات تسريبها: 237,904 11111111 عدد من يستخدموها: 30,336 عدد مرات تسريبها: 357,376 asdfgh عدد من يستخدموها: 30,281 عدد مرات تسريبها: 373,547 147258369 عدد من يستخدموها: 29,432 عدد مرات تسريبها: 242,324 qazwsx عدد من يستخدموها: 29,192 عدد مرات تسريبها: 510,424 qwe123 عدد من يستخدموها: 28,926 عدد مرات تسريبها: 642,523 football عدد من يستخدموها: 28,496 عدد مرات تسريبها: 434,784 baseball عدد من يستخدموها: 28,278 عدد مرات تسريبها: 326,058 1q2w3e4r5t عدد من يستخدموها: 28,092 عدد مرات تسريبها: 1,199,289 asdasd عدد من يستخدموها: 26,837 عدد مرات تسريبها: 281,210 222222 عدد من يستخدموها: 26,836 عدد مرات تسريبها: 584,874 asd123 عدد من يستخدموها: 26,310 عدد مرات تسريبها: 316,743 555555 عدد من يستخدموها: 26,187 عدد مرات تسريبها: 558,726 a123456789 عدد من يستخدموها: 26,051 عدد مرات تسريبها: 167,344 888888 عدد من يستخدموها: 25,736 عدد مرات تسريبها: 347,798 7777777 عدد من يستخدموها: 25,634 عدد مرات تسريبها: 633,437 fuckyou عدد من يستخدموها: 25,618 عدد مرات تسريبها: 557,507 1234qwer عدد من يستخدموها: 25,598 عدد مرات تسريبها: 419,377 superman عدد من يستخدموها: 25,557 عدد مرات تسريبها: 343,392 147258 عدد من يستخدموها: 24,643 عدد مرات تسريبها: 207,272 999999 عدد من يستخدموها: 24,534 عدد مرات تسريبها: 360,129 159357 عدد من يستخدموها: 24,359 عدد مرات تسريبها: 244,867 love123 عدد من يستخدموها: 23,758 عدد مرات تسريبها: 336,212 tigger عدد من يستخدموها: 23,706 عدد مرات تسريبها: 249,469 purple عدد من يستخدموها: 23,214 عدد مرات تسريبها: 231,133 samantha عدد من يستخدموها: 23,168 عدد مرات تسريبها: 218,728 charlie عدد من يستخدموها: 23,157 عدد مرات تسريبها: 315,953 babygirl عدد من يستخدموها: 23,139 عدد مرات تسريبها: 244,615 88888888 عدد من يستخدموها: 22,984 عدد مرات تسريبها: 304,420 jordan23 عدد من يستخدموها: 22,711 عدد مرات تسريبها: 333,759 789456123 عدد من يستخدموها: 22,592 عدد مرات تسريبها: 389,398 jordan عدد من يستخدموها: 22,449 عدد مرات تسريبها: 305,014 anhyeuem عدد من يستخدموها: 22,265 عدد مرات تسريبها: 47,486 killer عدد من يستخدموها: 22,242 عدد مرات تسريبها: 322,975 1q2w3e عدد من يستخدموها: 21,906 عدد مرات تسريبها: 513,929 lol123 عدد من يستخدموها: 21,881 عدد مرات تسريبها: 188,087 qwerty1 عدد من يستخدموها: 21,610 عدد مرات تسريبها: 586,071 789456 عدد من يستخدموها: 21,589 عدد مرات تسريبها: 293,902 naruto عدد من يستخدموها: 21,458 عدد مرات تسريبها: 250,894 master عدد من يستخدموها: 21,445 عدد مرات تسريبها: 318,868 maggie عدد من يستخدموها: 21,366 عدد مرات تسريبها: 214,719 computer عدد من يستخدموها: 21,330 عدد مرات تسريبها: 487,519 hannah عدد من يستخدموها: 21,277 عدد مرات تسريبها: 224,785 123456789a عدد من يستخدموها: 21,110 عدد مرات تسريبها: 320,341 password123 عدد من يستخدموها: 20,835 عدد مرات تسريبها: 123,063 hunter عدد من يستخدموها: 20,815 عدد مرات تسريبها: 249,360 987654321 عدد من يستخدموها: 20,157 عدد مرات تسريبها: 599,177 cookie عدد من يستخدموها: 20,065 عدد مرات تسريبها: 193,597 hello عدد من يستخدموها: 19,998 عدد مرات تسريبها: 255,676 blink182 عدد من يستخدموها: 19,956 عدد مرات تسريبها: 295,502 love عدد من يستخدموها: 19,723 عدد مرات تسريبها: 349,712 987654 عدد من يستخدموها: 19,544 عدد مرات تسريبها: 274,671

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أسوأ 100 كلمة سر فى 2020 يمكن اختراقها بثانية واحدة.. ابعد عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.