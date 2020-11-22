شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسوأ 100 كلمة سر فى 2020 يمكن اختراقها بثانية واحدة.. ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير السنوي لشركة الأبحاث الأمنية NordPass عن قائمة أسوأ كلمات سر لعام 2020، حيث توضح القائمة التى تحمل اسم " أسوأ كلمات السر لعام 2020 '' عدد المرات التي تم فيها الكشف عن كلمة السر واستخدامها والوقت الذي سيستغرقه اختراقها، كما يوضح التقرير كيف يستخدم معظم المستخدمين كلمات سر بسيطة، حيث يسهل تذكرها، ولكن هذه هي أيضًا كلمات السر التي يسهل اختراقها للمتسللين، وفيما يلى نعرض 100 كلمة سر شائعة يمكن اختراقها في أقل من ثانية بواسطة الهاكرز:123456
عدد من يستخدموها: 2,543,285
عدد مرات تسريبها: 23,597,311
123456789
عدد من يستخدموها: 7,870,694
عدد مرات تسريبها: 961,435
password
عدد من يستخدموها: 360,467
عدد مرات تسريبها: 3,759,315
12345678
عدد من يستخدموها: 322,187
عدد مرات تسريبها: 2,944,615
111111
عدد من يستخدموها: 230,507
عدد مرات تسريبها: 3,124,368
123123
عدد من يستخدموها: 189,327
عدد مرات تسريبها: 2,238,69412345
عدد من يستخدموها: 188,268
عدد مرات تسريبها: 2,389,7871234567890
عدد من يستخدموها: 171,724
عدد مرات تسريبها: 2,264,88412345671
عدد من يستخدموها: 165,909
عدد مرات تسريبها: 2,516,606
qwerty1
عدد من يستخدموها: 156,765
عدد مرات تسريبها: 3,946,737abc1231
عدد من يستخدموها: 151,804
عدد مرات تسريبها: 2,877,689
000000
عدد من يستخدموها: 122,982
عدد مرات تسريبها: 1,959,7801234
عدد من يستخدموها: 112,297
عدد مرات تسريبها: 1,296,186
iloveyou
عدد من يستخدموها: 106,327
عدد مرات تسريبها: 1,645,337password1
عدد من يستخدموها: 87,556
عدد مرات تسريبها: 2,418,984123
عدد من يستخدموها: 84,438
عدد مرات تسريبها: 1,042,952123321
عدد من يستخدموها: 73,506
عدد مرات تسريبها: 928,060654321
عدد من يستخدموها: 69,148
عدد مرات تسريبها: 953,549qwertyuiop
عدد من يستخدموها: 64,632
عدد مرات تسريبها: 1,108,463123456a
عدد من يستخدموها: 57,472
عدد مرات تسريبها: 980,190
a123456
عدد من يستخدموها: 55,548
عدد مرات تسريبها: 684,476
666666
عدد من يستخدموها: 53,146
عدد مرات تسريبها: 889,482
asdfghjkl
عدد من يستخدموها: 52,961
عدد مرات تسريبها: 547,528
987654321
عدد من يستخدموها: 50,097
عدد مرات تسريبها: 599,177
zxcvbnm
عدد من يستخدموها: 46,952
عدد مرات تسريبها: 592,416
112233
عدد من يستخدموها: 46,450
عدد مرات تسريبها: 543,303
20100728
عدد من يستخدموها: 44,914
عدد مرات تسريبها: 3,468
123123123
عدد من يستخدموها: 42,781
عدد مرات تسريبها: 505,507
princess
عدد من يستخدموها: 42,230
عدد مرات تسريبها: 489,024
123abc
عدد من يستخدموها: 40,431
عدد مرات تسريبها: 648,551
123qwe
عدد من يستخدموها: 40,203
عدد مرات تسريبها: 726,928
sunshine
عدد من يستخدموها: 39,456
عدد مرات تسريبها: 418,052
121212
عدد من يستخدموها: 39,342
عدد مرات تسريبها: 741,345
dragon
عدد من يستخدموها: 39,011
عدد مرات تسريبها: 984,209
1q2w3e4r
عدد من يستخدموها: 38,865
عدد مرات تسريبها: 658,945
159753
عدد من يستخدموها: 38,028
عدد مرات تسريبها: 442,018
123456789
عدد من يستخدموها: 37,280
عدد مرات تسريبها: 7,870,694
pokemon
عدد من يستخدموها: 37,197
عدد مرات تسريبها: 242,154
qwerty123
عدد من يستخدموها: 35,827
عدد مرات تسريبها: 624,152
monkey
عدد من يستخدموها: 34,124
عدد مرات تسريبها: 992,381
1qaz2wsx
عدد من يستخدموها: 33,819
عدد مرات تسريبها: 775,475
abcd1234
عدد من يستخدموها: 33,179
عدد مرات تسريبها: 358,842
aaaaaa
عدد من يستخدموها: 31,939
عدد مرات تسريبها: 401,780
soccer
عدد من يستخدموها: 31,805
عدد مرات تسريبها: 314,004
123654
عدد من يستخدموها: 31,649
عدد مرات تسريبها: 369,852
12345678910
عدد من يستخدموها: 31,097
عدد مرات تسريبها: 167,550
shadow
عدد من يستخدموها: 30,751
عدد مرات تسريبها: 348,409
102030
عدد من يستخدموها: 30,664
عدد مرات تسريبها: 237,904
11111111
عدد من يستخدموها: 30,336
عدد مرات تسريبها: 357,376
asdfgh
عدد من يستخدموها: 30,281
عدد مرات تسريبها: 373,547
147258369
عدد من يستخدموها: 29,432
عدد مرات تسريبها: 242,324
qazwsx
عدد من يستخدموها: 29,192
عدد مرات تسريبها: 510,424
qwe123
عدد من يستخدموها: 28,926
عدد مرات تسريبها: 642,523
football
عدد من يستخدموها: 28,496
عدد مرات تسريبها: 434,784
baseball
عدد من يستخدموها: 28,278
عدد مرات تسريبها: 326,058
1q2w3e4r5t
عدد من يستخدموها: 28,092
عدد مرات تسريبها: 1,199,289
asdasd
عدد من يستخدموها: 26,837
عدد مرات تسريبها: 281,210
222222
عدد من يستخدموها: 26,836
عدد مرات تسريبها: 584,874
asd123
عدد من يستخدموها: 26,310
عدد مرات تسريبها: 316,743
555555
عدد من يستخدموها: 26,187
عدد مرات تسريبها: 558,726
a123456789
عدد من يستخدموها: 26,051
عدد مرات تسريبها: 167,344
888888
عدد من يستخدموها: 25,736
عدد مرات تسريبها: 347,798
7777777
عدد من يستخدموها: 25,634
عدد مرات تسريبها: 633,437
fuckyou
عدد من يستخدموها: 25,618
عدد مرات تسريبها: 557,507
1234qwer
عدد من يستخدموها: 25,598
عدد مرات تسريبها: 419,377
superman
عدد من يستخدموها: 25,557
عدد مرات تسريبها: 343,392
147258
عدد من يستخدموها: 24,643
عدد مرات تسريبها: 207,272
999999
عدد من يستخدموها: 24,534
عدد مرات تسريبها: 360,129
159357
عدد من يستخدموها: 24,359
عدد مرات تسريبها: 244,867
love123
عدد من يستخدموها: 23,758
عدد مرات تسريبها: 336,212
tigger
عدد من يستخدموها: 23,706
عدد مرات تسريبها: 249,469
purple
عدد من يستخدموها: 23,214
عدد مرات تسريبها: 231,133
samantha
عدد من يستخدموها: 23,168
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blink182
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love
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عدد مرات تسريبها: 349,712
987654
عدد من يستخدموها: 19,544
عدد مرات تسريبها: 274,671
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.