لهذه الأسباب … تطبيق انستغرام أفضل خيار لترويج علامتك التجارية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 6:44 مساءً

تصنف منصة انستغرام من أهم المنصات الالكترونية لترويج العلامات التجارية، أكثر من فيسبوك، ولعل خاصية نشر الصور والفيديوهات هي التي ساهمت بجعل المنصة رائدة في الترويج الإعلاني. وأكدت عدة إحصائيات أن أكثر من 63% من مستخدمي التطبيق يحرصون على تصفحه بشكل مستمر.

إنستغرام منصة تحتوي على أكبر تجمع للفئة العمرية الصغيرة

إذا كان عملك أو منتجاتك تستهدف الفئة صغيرة العمر، فإن إنستغرام يحتوي على 73% من الأشخاص البالغ أعمارهم من 18 إلى 24 عامًا، والتطبيق بمثابة عنصر أساسي يستخدمونه في روتينهم اليومي، لذلك إذا كان عملك يستهدف الشباب والفئات العمرية الصغيرة فإن إنستغرام هو وجهتك المثالية.

إنستغرام المنصة الأولى لـ“الأنفلونسرز“

يساعدك إنستغرام في العثور على الـ“أنفلونسرز“ المناسبين لتسويق منتجاتك ومجال عملك و92% من الأنفلونسرز المتواجدين على المنصة يؤكدون أن 69% من الأعمال والتسويق وتنمية العديد من العلامات التجارية تتم عن طريق حملاتهم على إنستغرام، ويدر هذا الأمر أرباحًا طائلة على التطبيق تتعدى المليار دولار وتحصل العلامة التجارية التي يتم الترويج لها على 5.20 دولار أمريكي مقابل كل دولار ينفق على الخطة التسويقية لانفلونسرز على المنصة.

إنستغرام صاحب أكبر معدل للمشاركات

يقدر معدل المشاركة على منصة إنستغرام بنسبة 1.22% مقابل 0.09% للفيس بوك، أي أن منشوراتك على إنستغرام يتم التعليق عليها وإعادة مشاركتها بشكل أفضل من فيس بوك، ما يعطي فرصًا وإمكانيات لترويج علامتك التجارية وإحداث تغيير بها وتوسيع القاعدة الجماهيرية لها.

المتابعون يقبلون على التعامل مع العلامات التجارية

في أحد استطلاعات الرأي التي أجراها الفيس بوك أكد 66% من المستخدمين أنهم يستخدمون منصة إنستغرام للتفاعل مع العلامات التجارية، وهناك إحصائيات أثبتت أن 90% من الحسابات على إنستغرام تتابع العلامات التجارية وتهتم بها حيث يزور أكثر من 200 مليون متابع على الأقل يوميًا صفحة ترويج لعلامة تجارية ومنتجات، وثلث نسبة المشاهدات العالية من قبل منشورات الشركات التجارية فالأمر لم يعد يقتصر على متابعات الأهل والأصدقاء بل اهتمام بالمنتجات والأنشطة التجارية.

الإعلانات على إنستغرام شائعة وقوية

تستخدم أكثر من 2 مليون شركة منصة إنستغرام للترويج لاعلانتها وعلامتها التجارية، وهذا يمثل 20 مليار دولار من الإيرادات التي حققتها المنصة العام الماضي وفقًا للبيانات الواردة، ويستخدم إنستغرام صورًا أو فيديو تظهر في قسم القصص أو أحدث المنشورات مع توجيه المستخدمين لموقعك أو متجرك أو صفحتك الشخصية للتواصل.