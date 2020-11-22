تكنولوجيا: تسريبات توضح تفاصيل إعدادات الكاميرة في هاتف OnePlus 9 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الأضواء لشركة وان بلس في ترقب لإنطلاق سلسلة OnePlus 9 في الحدث المتوقع عقده في مارس من العام المقبل، ومن جديد تستعرض أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف OnePlus 9 5G.

نشر موقع 91Mobiles تفاصيل جديدة حول إعدادات الكاميرة في هاتف OnePlus 9 5G، حيث من المتوقع وفقاً للتسريبات ألا تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات telephoto في هذا الإصدار.

كانت التسريبات المصورة قد كشفت عن تصميم هاتف OnePlus 9 مؤخراً، ومن جديد يظهر الهاتف في تسريبات جديدة عبر 91Mobiles، حيث أكدت التسريبات على ترقية جديدة في إعدادات الكاميرة.

وتؤكد الصور المسربة لإعدادات الكاميرة على اللون الأخضر الذي يقدم للهاتف، كما كشفت إعدادات الكاميرة عن فلاش LED بنمط ثنائي، كما تضم إعدادات الكاميرة ثلاثة من المستشعرات مع حلقة معدنية تحيط بمستشعر الكاميرة.

ويحاكي تصميم الكاميرة في هاتف OnePlus 9 التصميم الذي قدم من LG في هاتف Wing 5G، كما يحاكي تصميم الكاميرة في سلسلة iPhone 12.

كما تشير التسريبات إلى أن المستشعر الرئيسي في كاميرة OnePlus 9 5G يأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، إلا أن التحسينات تأتي في المستشعر المستخدم، حيث يتم إستبدال Sony IMX686 بمستشعر مميز بتحسينات جديدة، على أن ينتج هذا المستشعر صور بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي المستشعر الثاني بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وهي ترقية عن مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل الذي قدم في هواتف بلس حتى الآن.

يذكر أن التسريبات لم تقدم مزيد من التفاصيل حول كاميرة OnePlus 9، حيث لم توضح التسريبات مواصفات المستشعر الثالث في إعدادات الكاميرة، كما تؤكد التسريبات على أن المستشعر الثالث لن يضم عدسات telephoto أو periscope.

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