تكنولوجيا: نموذج هاتف OPPO X 2021 ينجح في إجتياز إختبار التدوير حتى 100000 مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo مؤخراً عن أول نموذج لهاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير بعنوان OPPO X 2021، ولقد أكدت الشركة على أن الهاتف نجح في إجتياز إختبارات كفاءة التدوير حتى 100000 مرة دون أن تتضرر الشاشة.
تتجه الكثير من الشركات لتطوير الهواتف الذكية القابلة للطي، بينما إتخذت Oppo إتجاه شركة LG في تطوير الهاتف المميز بشاشة قابلة للتدوير، كما إستعرضت الشركة أيضاً النموذج الأول للهاتف OPPO X 2021.
ولقد أكد Jin Xiang أحد مهندسي شركة Oppo على أن نموذج هاتف OPPO X 2021 يأتي بتصميم قوي، كما أشار إلى أن الهاتف نجح بالفعل في إجتياز الكثير من إختبارات التصميم في الشركة.
ويدعم هاتف OPPO X 2021 فتح وإغلاق الشاشة حتى 100000 مرة دون أن تتعرض للتلف، كما أكد على أن شاشة الهاتف يمكن أن تتخطى الحد الأقصى لتدوير وفتح الشاشة.
كما أكدت الشركة على أن هاتف OPPO X 2021 يمكن أن يستمر في العمل بكفاءة مع فتح وإغلاق الشاشة حتى 50 مرة يومياً ولفترة تصل إلى 5 سنوات.
من جانب أخر مازال النموذج الأول من هاتف OPPO X 2021 في مرحلة الإختبارات في الوقت الحالي، لذا لن تبدأ شركة Oppo في الإنتاج الضخم لهذا الإصدار حتى نهاية 2021 للتأكد من معالجة أي مشاكل في تصميم أول إصدار مميز بشاشة قابلة للتدوير.
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