شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 حاجات خلى بالك منها قبل استخدام فيسبوك وتويتر للشكوى من منتج أو خدمة سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك ضرورية بالنسبة للكثيرين منا، حيث تساعدنا في البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء وبقية العالم، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تطورت وأصبحت أيضًا منصة للتعبير عن الشكاوى حول منتج أو خدمة سيئة، حيث يعد الإشارة إلى الشركات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي هذه أو نشر الشكاوى على حساباتها الرسمية ممارسة شائعة لتصعيد المشكلة والحصول على الاهتمام الواجب من العلامة التجارية، كما أن لها مخاطرها الخاصة "إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح".

وفيما يلي بعض الأمور التي يجب على الفرد وضعها في الاعتبار أثناء السعي إلى تعويض المظالم عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر، بحسب موقع TOI الهندى كما يلي:

- استخدم دائمًا أرقام خدمة العملاء التي تم التحقق منها لتقديم شكوى

جميع الشركات الكبرى تقريبًا لديها أرقام خدمة العملاء وعناوين البريد الإلكتروني مسجلة على موقع الويب الخاص بها، في حالة رغبة المستهلك في الاتصال بها، سيؤدي استخدام معلومات الاتصال المسجلة هذه إلى القضاء على مخاطر أي احتيال.

- استخدم خدمة المراسلة المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعية لتقديم شكوى

بهذه الطريقة، تظل التفاصيل الشخصية وغيرها من التفاصيل المهمة التي تشاركها مع ممثلي الشركة سرية وليست عامة.

- استخدم وسائل التواصل الاجتماعي المناسبة والتي تم التحقق منها للشركة أثناء تقديم شكوى

القاعدة الذهبية، عادة هي البحث عن العلامة الزرقاء للحساب الذي تشكو منه، وأيضًا، عادةً ما يكون لدى كل شركة كبيرة حساب مخصص لخدمة العملاء، لذلك، من المهم تقديم شكوى إلى الشخص / الشركة المناسبة لتجنب أي احتيال.

- تجنب مشاركة معلومات شخصية:

مثل بيانات التعريف الشخصية الخاصة بك مثل معرّفات البريد الإلكتروني على منصات وسائل التواصل الاجتماعي

- لا تقبل مكالمة / رسالة إلا إذا كنت متأكدًا من صدق من يحدثك

يمكن لأي شخص مشاهدة المشاركات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونظرًا لعامل إخفاء الهوية، لا يمكنك رؤية من على الجانب الآخر من الهاتف / الكمبيوتر المحمول لذلك، يُنصح بعدم الحضور للمكالمات أو الرسائل التي لا يمكنك التحقق من صحتها.

- تجنب وضع رقم الاتصال الشخصي الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي

بمجرد تزويدك بتفاصيل شكواك ورقمك الشخصي، يمكن للمحتالين الذين يتظاهرون بأنهم ممثلين رسميين خداعك للحصول على المال.