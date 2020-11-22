شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنشاء أول خريطة عالمية للنحل تكشف توزيع 20000 نوع على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ دعاة الحفاظ على البيئة أول خريطة عالمية على الإطلاق لتنوع النحل للمساعدة في تتبع توزيع مجموعات الملقحات الحيوية، فهناك حوالي 20000 نوع فردي من النحل تعيش على الأرض، لكن البيانات الدقيقة المجمعة حول توزيعها كانت مفقودة، وحلل وتحقق باحثون من الصين وسنغافورة والولايات المتحدة من صحة ما يقرب من 6 ملايين مصدر بيانات مختلف لرسم خريطة لنطاقات أنواع مختلفة من النحل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت النتائج التي توصلوا إليها أن هناك أنواعًا من الحشرات في نصف الكرة الشمالي أكثر من الجنوب، وأكثر في البيئات القاحلة والمعتدلة، حيث قال الفريق، إن إنشاء الخريطة هو خطوة أولى مهمة في تقييم التوزيع والانخفاض المحتمل لأعداد النحل.

وكشف الباحث وعالم الأحياء جون آشر من جامعة سنغافورة الوطنية: "يعتقد الناس أن النحل مجرد نحل عسل ونحل طنان وربما قلة أخرى، ولكن هناك أنواع من النحل أكثر من الطيور والثدييات مجتمعة".

وأضاف: "تمتلك الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من أنواع النحل، لكن هناك أيضًا مناطق شاسعة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط تتمتع بمستويات عالية من التنوع غير المكتشف، أكثر من المناطق الاستوائية".

وأجرى البروفيسور آشر وزملاؤه مراجعة قائمة مرجعية لأكثر من 20000 نوع من النحل مع ما يقرب من 6 ملايين سجل حول حدوث الأنواع الفردية، مما سمح لهم بالحصول على صورة أوضح للتوزيعات السكانية.

وأوضح البروفيسور آشر قائلاً: "نحن مهتمون جدا بوفرة النحل، ولكن هذا شيء يجب القيام به فيما يتعلق بخط الأساس".