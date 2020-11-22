شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مسمعتش عنها.. يعنى إيه خدمة Amazon Live وما استخداماتها؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك منصة أمازون العديد من الخدمات المفيدة للمستخدمين، والتى يأتى من ضمنها ميزة أخرى تعرف بـ "Amazon Live" والتى تعد بمثابة خدمة بث مباشرة تتيح للبائعين الترويج لمنتجاتهم من خلال استضافة البث الحى الخاصة بالعملاء على متجر أمازون، وبمجرد الضغط على خيارات الخدمة يتم منح المتسوقين خيارات مشاهدة مقاطع فيديو أو البث المباشر الخاصة بالمنتجات مع خيار شرائها مباشرة.

ميزة Amazon Live

تتيح هذه الخدمة الحصول على معلومات إضافية للمنتجات والتواصل بين البائع والمشترى فى نفس الوقت، فضلا عن وجود خيار "متابعة" والذى يتيح للمتسوقين البقاء على اطلاع دائم مع المؤثرين والعلامات التجارية والاهتمامات التى يهتمون بها على أمازون.

لكن فى الوقت الحالي، فإن هذه الميزة متاحة فقط للبائعين والموردين المسجلين للعلامة التجارية الخاصة بهم، والذين يتواجدون فى الولايات المتحدة، لكن الشركة أشارت إلى أنها قد تطلق هذه الميزة فى المزيد من البلدان خلال الفترة المقبلة، فيما تعد هذه الميزة مفيدة للبائعين فى كونها تساعدهم على تقديم شرح وافى وكامل لمنتجاتهم وخدماتهم للمتسوقين، كما تساعد المتسوقين على الجانب الاخر فى كونها توفر لهم كل ما يحتاجون معرفته عن المنتج قبل شرائه بشكل كامل فى النهاية.