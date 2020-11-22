شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ضاعت منك.. اعرف ازاى تتبع سماعات الـ AirPods من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا فقدت أيفون و AirPods ولا يمكنك الوصول إلى تطبيقFind My ، فيمكنك الوصول إلى الميزة من خلال نافذة متصفح باستخدام بيانات اعتماد iCloud الخاصة بك.

لاحظ أنك ستحتاج إلى تمكين ميزة تتبع موقعي على أجهزة أبل الخاصة بك قبل فقدها من أجل تحديد موقعها باستخدام الخدمة.





كيفية تتبع AirPods باستخدام تطبيق Find My على أيفون1- افتح تطبيق Find My على جهاز iPhone الخاص بك.

2- في الجزء السفلي، حدد علامة التبويب "الأجهزة".

3- قم بالتمرير عبر قائمة الأجهزة وحدد اسم AirPods الخاص بك.

4- يجب أن يظهر موقع آخر اتصال لـ AirPods بعد لحظة وجيزة، وقد يقرأ الوصف "لا يوجد موقع" إذا كانت AirPods الخاصة بك غير متصلة أو بها بطارية فارغة.

5- إذا كنت تواجه صعوبة في تحديد موقعAirPods ، فيمكنك تحديد رمز "تشغيل الصوت"، ستشغل AirPods صوتًا مميزًا يرتفع تدريجيًا في هذه الحالة، وسيتوقف تشغيل الصوت بعد دقيقتين، أو حتى تعثر على AirPods وتوصيلها بجهازك.





كيفية تتبع AirPods باستخدام iCloud1- انتقل إلى موقع iCloud الإلكتروني على متصفح الويب

2- قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

3- حدد رمز "Find iPhone" أسفل يمين الصفحة.

4- في الجزء العلوي، اضغط فوق "جميع الأجهزة" وفي القائمة المنسدلة، وابحث عن اسم AirPods الخاص بك وحدده.

5- حدد "تشغيل الصوت" للمساعدة في تحديد موقع AirPods.