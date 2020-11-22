هذا أفضل آيفون يمكنك شراؤه لهذا العام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 06:13 مساءً - تصنف سنة 2020 من السنوات الكارثية على كافة الأصعدة، وعلى الرغم من استفادة العديد من الأشخاض من أزمة جائحة كورونا التي زادت من ثرواتهم، إلا أن العديد من الشركات لم تستطع الحفاظ على نجاحها في سنة 2020، ولعل شركة آبل أبرزها، حيث لم يحالفها الحظ في مبيعاتها لسلسة هواتف آيفون 12.

وأطلقت شركة آبل جميع هواتف سلسلة (آيفون 12) الجديدة لهذا العام التي تضم 4 هواتف ذات أحجام مختلفة، وتدعم بعض التغييرات التي تميزها عن سلسلة هواتف (iPhone 11) للعام الماضي، وتشمل هذه التغييرات: تصميمًا محدثًا، ودعمًا لشبكات 5G، وكاميرا محسنة وأحجامًا جديدة.

ولكن آبل الآن تبيع عبر موقعها الإلكتروني 7 هواتف آيفون تختلف من حيث الحجم والسعر، مما يمنحها فرصة أفضل للتنافس بقوة مع شركات هواتف أندرويد العملاقة؛ مثل: سامسونج وجوجل. حيث تبيع آبل الآن هواتف آيفون من ثلاثة أجيال؛ تشمل: 4 هواتف في سلسلة آيفون 12، وهاتف iPhone SE الجديد، وهاتف iPhone 11 الذي صدر في 2019، وهاتف (iPhone XR) الذي صدر في 2018.

علاوة على ذلك؛ ليست كل هواتف آيفون باهظة الثمن كما هو متوقع، حيث تقدم آبل أسعارًا مختلفة تبدأ من 339 دولارًا لهاتف iPhone SE، وتصل إلى 1399 دولارًا لهاتف iPhone 12 Pro Max.

لذلك سنستعرض اليوم جميع هواتف آيفون المتاحة في 2020 ومواصفاتها حتى تعرف بالضبط أي هاتف آيفون يمكنك شراؤه ليلبي احتياجاتك ويناسب ميزانيتك:

1- هاتف iPhone SE الجديد:

هو أصغر هاتف تقدمه آبل، ويُعتبر خيارًا مثاليًا لأي شخص لا يفضل الهواتف الذكية الكبيرة الحجم، أو يريد هاتفًا أصغر يمكن أن يتناسب بسهولة مع الاستخدام بيد واحدة ويأتي بسعر مناسب جدًا.

يعمل بمعالج A13، مما يعني أنه يقدم الأداء نفسه الذي تقدمه هواتف سلسلة iPhone 11 التي صدرت عام 2019، وتتوفر الآن بأسعار أغلى.

يأتي مع شاشة مقاسها 4.7 بوصات، ويشبه iPhone 6، و iPhone 7، و iPhone 8 من حيث الحجم. كما يعيد ظهور زر الشاشة الرئيسية في هواتف آيفون، ويتضمن الزر مستشعر لبصمة الإصبع (Touch ID).

السعر: يبدأ من 399 دولارًا.

2- هاتف iPhone 12:

هو الخيار الأنسب للشراء هذا العام من حيث السعر والمواصفات.

فهو يضم شاشة من نوع OLED مقاسها 6.1 بوصات، وهي الشاشة التي ستجدها في هاتف iPhone 12 Pro الذي يزيد سعره بنحو 200 دولارٍ.

بالإضافة إلى الشاشة؛ يشترك هاتف iPhone 12 مع هاتف iPhone 12 Pro في معظم المواصفات تقريبًا، فهما يعملان بالمعالج نفسه (Apple A14 Bionic)، ويدعمان شبكات 5G، وميزة MagSafe للشحن اللاسلكي، ويضمان البطارية نفسها، ويختلفان في الكاميرا، والألوان، وخيارات السعة الداخلية للتخزين فقط.

يضم هاتف (آيفون 12) كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ كلتا العدستين: بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية أحادية بدقة 12 ميجابكسل.

السعر: يبدأ بسعر 799 دولارًا.

3- هاتف iPhone 12 Mini:

يعتبر هذا الهاتف خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين لا يفضلون الهواتف الكبيرة الحجم، ويريدون الحصول على الميزات الجديدة التي تقدمها آبل في الوقت نفسه.

يحتوى هاتف iPhone 12 Mini على شاشة من نوع OLED بمقاس 5.4 بوصات وهي أكبر قليلًا من هاتف iPhone 12 SE.

يدعم جميع الميزات نفسها التي ستجدها في هواتف iPhone 12 الكبيرة، التي منها: الأداء القوي بفضل معالج A14، ودعم شبكات 5G والشحن اللاسلكي، والكاميرات الخلفية الثنائية العدسات.

السعر: يبدأ من 699 دولارًا.

4- هاتف iPhone 12 Pro Max:

يعتبر هذا الهاتف خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يفضلون الهواتف الكبيرة الحجم، والذين يخططون لاستخدام هواتفهم في المقام الأول لالتقاط الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو.

يشترك هاتف iPhone 12 Pro Max مع هاتف iPhone 12 Pro في جميع المواصفات تقريبًا، ولكن يتفوق في حجم الشاشة والبطارية فقط. ولكن يظل iPhone 12 Pro Max هو الأفضل بالنسبة لمحبي التصوير وتحسين إنتاجيتهم، حيث إنه أكبر هاتف آيفون حتى الآن؛ فهو يأتي بشاشة من نوع OLED بمقاس 6.7 بوصات.

يتمتع Pro Max أيضًا بميزة أنه يعمل أكثر من يوم كامل بشحنة واحدة، ومع ذلك إذا كنت لا تريد هاتفًا كبيرًا ولكنك تريد مزايا الكاميرا نفسها التي يقدمها هذا الهاتف، فهاتف iPhone 12 Pro سيقدم لك كل ما تريده وبسعر أقل بمقدار 100 دولارٍ.

السعر: يبدأ من 1099 دولارًا.

5- هاتف iPhone 11:

الخيار المناسب إذا كنت تريد هاتف آيفون ذا شاشة كبيرة بسعر مناسب، حيث تواصل آبل بيعه في موقعها بسعر أقل.

يعمل بمعالج معالج A13 Bionic، لذلك فهو لا يزال يقدم أداءً قويًا، كما أنه يضم كاميرا خلفية مزدوجة تعمل بشكل رائع وتدعم الوضع الليلي الذي يلتقط العديد من الصور على مدى بضع ثوانٍ في درجات التعريض المختلفة لإضاءة الأشخاص في الظلام بشكل أفضل بكثير من هواتف آيفون السابقة.

لا يحتوي على الحافاف المسطحة أو شاشة OLED أو ميزة MagSafe، كما لا يدعم شبكات 5G مثل مجموعة iPhone 12، لكنك تحصل على مقاومة الماء IP68 والشحن اللاسلكي وستدوم البطارية لمدة يوم كامل تقريبًا بشحنة واحدة.

السعر: يبدأ من 599 دولارًا.

6- هاتف iPhone XR:

يُعتبر هذا الهاتف خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يرغبون في اقتناء هاتف آيفون بشاشة كبيرة، وبسعر مناسب أيضًا.

أطلقت آبل هاتف (iPhone XR) في عام 2018، ويأتي بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

يعمل بمعالج A12، لذلك لا يزال هاتفًا رائعًا، ولكن ليس بالسعر الذي تقدمه آبل – حيث يبدأ بسعر 499 دولارًا – لأنه من المنطقي أن تدفع 100 دولارٍ زيادة وتحصل على هاتف iPhone 11 الأحدث والأفضل.

، إذا تمكنت من شراء هذا الهاتف من أي متجر بسعر 400 دولارٍ أو أقل سيكون خيارًا مناسبًا، إذا لم يكن كذلك فاختر هاتفًا آخر من الخيارات السابقة في هذه القائمة أفضل.