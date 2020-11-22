تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف ENJOY 20E قريباً برقاقة معالج SNAPDRAGON 460

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على خطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق هاتف ENJOY 20E قريباً برقاقة معالج SNAPDRAGON 460.

تواجه شركة هواوي الكثير من التحديات في الفترة الأخيرة للحفاظ على حصتها السوقية من شحنات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية، بشكل خاص مع تصاعد القيود التي فرضت عليها من الولايات المتحدة، والتي أدت إلى توقف إنتاج معالجات Kirin.

وتعد شركة هواوي أحد أكبر الشركات المنافسة في سوق الهواتف الذكية، لذا سعت الشركات المطورة للرقاقات بقوة للحصول على ترخيص لبيع الرقاقات لشركة هواوي، ولقد كانت كوالكوم من بين الشركات التي حصلت رسمياً على هذا التصريح لبتدأ توريد الرقاقات للعملاق الصيني.

ولقد أكدت أحدث التقارير على أن هواوي تستعد بالفعل لإطلاق هاتف ENJOY 20E برقاقة معالج كوالكوم SNAPDRAGON 460، وهي واحدة من رقاقات 4G التي تتميز بدقة تصنيع 11 نانومتر، وتضم 8 من أنوية Kryo 240 بسرعة 1.8 GHz مع كرت شاشة Adreno 610.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Huawei Enjoy 20e بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، كما يضم سعة تخزين 128 جيجا بايت، مع بطارية بقدرة 5000 mAh وتقنية شحن بقدرة 10W.

كما يتميز هاتف Enjoy 20e بجودة عرض HD Plus، كما يعد من إصدارات هواوي منخفضة التكلفة، لذا ينطلق بتصميم من البلاستيك وسعر يبدأ من 183 دولار.

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