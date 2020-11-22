إنستاجرام تجدد تطبيقها للمراسلة Threads

دبي - يزن راشد - أصدرت منصة إنستاجرام نسخة معاد تصميمها من تطبيقها المستقل للمراسلة Threads مع طريقة تنقل محدثة وعلامة تبويب الحالة، بالإضافة إلى دعم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر قصص إنستاجرام.

وتواصل المنصة تطوير التطبيق، حيث عدلته في الشهر الماضي لتمكين المستخدمين من إرسال رسائل إلى الجميع، بدلاً من الأصدقاء المقربين فقط، كما فعل تطبيق المراسلة الآخر Direct.

وتعالج التغييرات الجديدة بعض أوجه القصور في Threads فيما يتعلق بسهولة الاستخدام.

وبالرغم من أن التطبيق قدم طريقة لتحديث حالتك أو حتى تحديثها تلقائيًا، بناءً على موقعك، فقد كان من الصعب التنقل بين الأقسام المختلفة للتطبيق.

وتحاول إعادة التصميم أن تسهل على مستخدمي Threads عرض حالات الأصدقاء وقصصهم والتفاعل معها، أو الانتقال سريعًا إلى واجهة الكاميرا أو صندوق البريد الوارد، وذلك من خلال شريط تنقل جديد في أسفل الشاشة.

وتقول إنستاجرام: إن طريقة التنقل الجديدة، التي تضيف علامة تبويب الحالة، تصل إلى المستخدمين على مستوى العالم.

كما أن التغيير الأحدث الذي تم إجراؤه على صندوق البريد الوارد، الذي أضاف علامة تبويب جديدة، أصبح متاحًا الآن على مستوى العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول إنستاجرام: إن مستخدمي التطبيق يمكنهم الآن التقاط صورة أو مقطع فيديو ومشاركته عبر قصص إنستاجرام، بالإضافة إلى قصة الأصدقاء المقربين.

وبدأ هذا الخيار في الظهور خلال الشهر الماضي، مع إطلاق علامات تبويب البريد الوارد المنفصلة، ويجب أن يتوفر الآن لجميع المستخدمين.

وتمثل هذه التغييرات خطوة أخرى تجعل تطبيق Threads غير مخصص لاستخدامه مع الأصدقاء المقربين فقط.

وتأتي التحديثات بعد فترة من الإصلاح الشامل لعائلة تطبيقات فيسبوك للمراسلة عبر الهاتف المحمول، حيث أعلنت الشركة في شهر سبتمبر عن إمكانية التواصل بشكل مشترك بين منصتي مسنجر وإنستاجرام.

وتضمن هذا التحديث القدرة على تغيير لون الدردشة، والتفاعل مع أي رمز تعبيري، من بين ميزات جديدة أخرى، وقالت فيسبوك: إن وضع Vanish سيصل قريبًا إلى إنستاجرام.

واحتل Threads المرتبة رقم 66 في فئة الصور والفيديو عبر متجر التطبيقات الأمريكي، والمرتبة 1031 بشكل عام.

وتظهر هذه الجهود الجديدة أن إنستاجرام تواصل تعديل تجربة المستخدم عبر التطبيق، وذلك في محاولة منها لتلبية احتياجات أولئك الذين يستخدمون منصة إنستاجرام للمراسلة.