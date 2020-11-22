آبل تسمح لبعض تطبيقاتها بتجاوز جدارن الحماية

دبي - يزن راشد - تواجه شركة آبل مشاكل بسبب ميزة جديدة في macOS Big Sur تسمح للعديد من تطبيقاتها بتجاوز جدران الحماية وشبكات VPN.
ومن المحتمل أن تسمح هذه الميزة للبرامج الضارة باستغلال القصور نفسه للوصول إلى البيانات الحساسة المخزنة عبر أنظمة المستخدمين ونقلها إلى الخوادم البعيدة.
ورصد أحد مستخدمي منصة تويتر هذه المشكلة لأول مرة في الشهر الماضي عبر إصدار تجريبي من نظام التشغيل.
و Some Apple apps bypass some network extensions and VPN Apps. Maps for example can directly access the internet bypassing any NEFilterDataProvider or NEAppProxyProviders you have running 😒
المستخدم: تتجاوز بعض تطبيقات آبل بعض جدران الحماية وتطبيقات VPN، بحيث يمكن للخرائط الوصول مباشرة إلى الإنترنت متجاوزة أي NEFilterDataProvider أو NEAppProxyProviders لديك قيد التشغيل.
Some Apple apps bypass some network extensions and VPN Apps. Maps for example can directly access the internet bypassing any NEFilterDataProvider or NEAppProxyProviders you have running 😒— Maxwell (@mxswd) October 19, 2020
ولم يتغير السلوك بعد أن أصدرت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أحدث إصدار من macOS للجمهور في 12 نوفمبر، مما أثار مخاوف من الباحثين الأمنيين، الذين يقولون: إن التغيير قابل للإساءة.
وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى إمكانية أن يترك التجاوز أنظمة macOS مفتوحة للهجوم، ناهيك عن عدم القدرة على تقييد حركة مرور الشبكة أو حظرها وفقًا لتقدير المستخدمين.
ووفقًا للباحث الأمني (باتريك واردل) Patrick Wardle، فد In Big Sur Apple decided to exempt many of its apps from being routed thru the frameworks they now require 3rd-party firewalls to use (LuLu, Little Snitch, etc.) 🧐
شركة آبل 50 تطبيق وعملية خاصة بها من جدران الحماية، مثل: Little Snitch و Lulu.
Q: Could this be (ab)used by malware to also bypass such firewalls? 🤔
A: Apparently yes, and trivially so 😬😱😭 pic.twitter.com/CCNcnGPFIB
In Big Sur Apple decided to exempt many of its apps from being routed thru the frameworks they now require 3rd-party firewalls to use (LuLu, Little Snitch, etc.) 🧐
ويأتي التغيير في السلوك عندما أوقفت آبل دعم Network Kernel Extension – التي استخدمها مطورو البرامج لجعل التطبيقات تتفاعل مباشرة مع نظام التشغيل – في العام الماضي لصالح Network Extensions Framework.
وقال واردل عبر This is true 😭
منشورة في شهر أكتوبر: كان من الممكن في السابق تنفيذ جدار شامل للحماية عبر Network Kernel Extension، وتوقفت آبل عن استخدم Network Kernel Extension، وأعطتنا Network Extensions Framework، لكن يبدو أن العديد من تطبيقاتها تتجاوز آلية التصفية هذه.
Previously, a comprehensive macOS firewall could be implemented via a Network Kernel Extension (kext)
Apple deprecated kexts, giving us Network Extensions....but apparently (many of) their apps / daemons bypass this filtering mechanism.
Are we ok with this!? https://t.co/rYkDnuOgLJ
This is true 😭
ويتيح NEFilterDataProvider إمكانية مراقبة حركة مرور شبكة ماك والتحكم فيها، وبالتالي، فإن التحايل على NEFilterDataProvider يجعل من الصعب على الشبكات الافتراضية الخاصة حظر تطبيقات آبل.
و
November 14, 2020
واردل أيضًا مثالًا على كيفية استغلال التطبيقات الضارة لهذا التجاوز من أجل سحب البيانات الحساسة إلى خادم يتحكم فيه المهاجم.
ولا يزال دافع الشركة لجعل تطبيقاتها الخاصة مستثناة من جدران الحماية والشبكات الافتراضية الخاصة غير واضح.
ومن المحتمل أن يكون ذلك جزءًا من جهود آبل لمكافحة البرامج الضارة والقرصنة عبر إبقاء حركة المرور من تطبيقاتها خارج خوادم VPN ومنع الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا عبر شبكات VPN.
يذكر ان جدارن الحماية ليست خاصة بشبكات الشركات فقط، بل يستخدمها عدد كبير من الأشخاص المهتمين بالأمان أو الخصوصية لتصفية أو إعادة توجيه حركة المرور المرسلة داخل وخارج جهاز الحاسب.
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