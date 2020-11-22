BMW تكشف عن مفهوم الشاحنة الكهربائية المصغرة

دبي - يزن راشد - كشفت شركة (بي إم دبليو) BMW النقاب في حدث NextGen عن مفهوم جديد لما يمكن أن يكون الشاحنة الكهربائية المصغرة تحت علامتها التجارية Mini.

وتحاول الشركة الاستكشاف من خلال هذا المفهوم الجديد كيف يمكن أن يبدو تصميم الشاحنة الكهربائية المصغرة في المستقبل الكهربائي والمستقل.

ويُطلق على المفهوم الجديد اسم Mini Vision Urbanaut، ويهدف إلى توفير مساحة داخلية أكبر واستخدامات متعددة أكثر من أي وقت مضى، لكن ضمن مساحة صغيرة.

وفي حال أصبح مفهوم Mini Vision Urbanout حقيقة واقعة، فسيكون لدى الشاحنة الكهربائية المصغرة مساحة داخلية أكبر من أي سيارة Mini أخرى، وربما تكون الطريقة الأكثر راحة للتجول في المدينة.

ويبدو أن السيارة الجديدة عبارة عن تمرين على التصميم أكثر من كونه مفهومًا يمكن أن يؤدي في الواقع إلى برنامج إنتاج سيارة كهربائية بالنسبة لشركة بي إم دبليو.

ويعطي الفهوم فكرة عما قد تبدو عليه السيارات عندما يتم تصميمها من الألف إلى الياء مع وضع القيادة الذاتية والدفع الكهربائي في الاعتبار.

وكتبت BMW عن المفهوم: بالنظر إلى أن Mini Vision Urbanaut قد جرى تصميمها منذ البداية كمركبة تعمل بالكهرباء بوظائف قيادة آلية، فقد وفرت للمصممين مستوى أكبر من الحرية عند إنشاء التصميم الخارجي والداخلي.

وتتميز Mini Vision Urbanout بثلاث أوضاع أساسية، هي Chill و Wanderlust و Vibe، بحيث يتحرك الجزء الداخلي والخارجي للسيارة ليعكس ذلك.

وقال (أوليفر هايمر) Oliver Heimer، رئيس تصميم علامة Mini التجارية، في بيان: يدعوك وضع Chill للتوقف قليلًا، بحيث تصبح السيارة نوعًا من الملاذ الذي يمكنك الاسترخاء ضمنه أو العمل بتركيز كامل أثناء الرحلة.

وأضاف: وضع Wanderlust هو الوضع الوحيد الذي يتم خلاله قيادة Mini Vision Urbanaut أو القيادة بوظائف القيادة الآلية، بينما يركز وضع Vibe على جعل الأشخاص الآخرين موجودين في مركز الصدارة عبر كل الطرق.

ويمكنك التبديل بين الأوضاع الثلاثة عن طريق وضع مفتاح التشغيل في الفتحة ذات الصلة، وتقترح Mini أنك قد تكون قادرًا على إعداد أوضاعك الخاصة من خلال الموسيقى المخصصة والإضاءة المحيطة والعطر وما إلى ذلك.

وستكون قادرًا على تحويل السيارة إلى غرفة معيشة عندما تكون متوقفة، ويمكن أن تتحول لوحة القيادة إلى سرير نهاري، ويمكنك فتح الزجاج الأمامي لأعلى لإنشاء شرفة.

ويبدو أن الجزء الخلفي من Mini Vision Urbanaut يتضمن منطقة أكثر هدوءًا مع ما يسمى بالزاوية المريحة التي تتضمن طاولة مدمجة بها نبات في المنطقة المركزية المفتوحة.

وإلى جانب الراحة، تضع Mini في الاعتبار الاستدامة، وتقول: إن Mini Vision Urbanaut تستخدم مواد معاد تدويرها بدون جلد أو كروم، وستكون المادة الرئيسية في الداخل من المنسوجات المحبوكة.

وفي الوقت نفسه، فإن Mini Vision Urbanaut لها باب جانبي واحد ومقاعد دوارة وقابلة للطي.