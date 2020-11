خلل يتيح رؤية قصص Twitter Fleets بعد زوالها

دبي - يزن راشد - تعاني منصة تويتر من full disclosure: scraping fleets from public accounts without triggering the read notification



the endpoint is: https://t.co/332FH7TEmN — cathode gay tube (@donk_enby) November 20, 2020 يعني أن قصص Fleets لم يتم حذفها بشكل صحيح ولا يزال من الممكن الوصول إليها لفترة طويلة بعد انتهاء صلاحية 24 ساعة.

وأصبحت تويتر أحدث منصة تواصل اجتماعي تسمح للمستخدمين بتجربة نشر المحتوى القابل للاختفاء عبر Fleets.

وتسمح Fleets لمستخدمي الهواتف المحمولة بنشر قصص قصيرة، مثل: الصور أو مقاطع الفيديو المتضمنة نص متراكب، التي تم تعيينها لتختفي بعد 24 ساعة.

وبحسب تويتر، فإن القصص مخصصة لمشاركة الأفكار اللحظية، إذ إنها تساعد في بدء المحادثات والبقاء لمدة 24 ساعة فقط.

وساعدت القصص مستخدمي المنصة على الشعور براحة أكبر عند الانضمام إلى المحادثة، حيث وجدوا وسيلة أسهل لمشاركة ما يدور في أذهانهم.

وبالنظر إلى أنها تختفي بعد يوم، فقد ساعت القصص الناس على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية والعادية.

وظهرت تفاصيل الخطأ بعد أقل من أسبوع من إطلاق الميزة.

ويسمح الخطأ لأي شخص بالوصول إلى قصص Fleets الخاصة بالمستخدم وتنزيلها دون وجود إشعار يفيد بأن قصص Fleets للمستخدم قد تمت قراءتها.

ويعني هذا أن الخطأ يمكن إساءة استخدامه لأرشفة قصص تويتر بعد انتهاء صلاحيتها.

ويمكن ذلك من خلال استخدام تطبيق مصمم للتفاعل مع أنظمة تويتر الخلفية عبر واجهة برمجة تطبيقات المطور الخاصة بالمنصة.

ويوجد لكل قصة Fleets عنوان URL مباشر خاص بها، الذي يقوم عند فتحه في متصفح بتحميل القصة كصورة أو مقطع فيديو.

وحتى بعد انقضاء 24 ساعة، فإن الخادم يستمر في توفير روابط للقصص التي اختفت من العرض في تطبيق تويتر.

وقال متحدث باسم تويتر: إن الإصلاح في الطريق، ونحن على علم بوجود خطأ يمكن الوصول إليه من خلال حل تقني حيث يمكن الوصول إلى بعض عناوين URL لوسائط Fleets بعد 24 ساعة، ونحن نعمل على إصلاح يجب طرحه قريبًا.

وأقرت تويتر بأن الإصلاح يعني أن قصص Fleets يجب أن تنتهي صلاحيتها الآن بشكل صحيح، وقالت: إنها لن تحذف قصص Fleets من خوادمها لمدة تصل إلى 30 يومًا، وإنها قد تحتفظ بالقصص لفترة أطول إذا انتهكت قواعدها.