تكنولوجيا: أول الصور المسربة التي توضح تصميم هاتف وان بلس القادم ONEPLUS 9 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم هاتف وان بلس القادم ONEPLUS 9 PRO، حيث يظهر الهاتف بدون إطارات جانبية تقريباً مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، وتصميم مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية.

تستعد شركة وان بلس لكشف النقاب عن هاتف ONEPLUS 9 PRO في بداية شهر مارس من 2021 وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، ولقد أكدت التسريبات أيضاً على أن الشركة تستعد لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة ONEPLUS 9 قريباً.

واليوم تقدم صور مسربة ثلاثية الأبعاد نظرة واضحة على تصميم أعلى إصدار في السلسلة القادمة من وان بلس ONEPLUS 9 PRO، حيث يظهر الإختلاف الرئيسي بين OnePlus 8T وهاتف ONEPLUS 9 PRO في تصميم الكاميرة الخلفية.

ومن المقرر أن يأتي هاتف OnePlus 9 Pro بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني في الحواف، بينما يأتي ثقب الكاميرة في الجانب الأيسر من الشاشة.

كما تظهر الكاميرة الخلفية في هاتف OnePlus 9 Pro بتصميم غير تقليدي مع إعدادات رباعية تتضمن اثنان من المستشعرات بحجم صغير، كما يدعم الهاتف منفذ USB C للشحن، ويضم الهاتف زر منزلق للتحكم في مستوى الصوتيات.

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