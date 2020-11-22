تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف LG Stylo 7 بكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تصميم هاتف LG Stylo 7 الذي يتميز بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع قلم sylus وتصميم مقاوم بشكل أفضل.

تستعد شركة LG للإعلان الرسمي عن هاتف LG Stylo 7 خلال الفترة القادمة، ولقد رصد الهاتف في تسريبات مصورة نشرت على شبكة الإنترنت، حيث يأتي الهاتف بحجم 6.8 إنش في الشاشة، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما يظهر هاتف LG Stylo 7 في الصور ثلاثية الأبعاد بتصميم يضم موقع لقلم sylus مع جزء بارز للكاميرة الخلفية الرباعية، كما توضح التسريبات قياسات الهاتف 170.6 في 77 في 8.6 مم.

أيضاً يضم الجزء السفلي من هاتف LG Stylo 7 مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB-C للشحن، كما تظهر فتحات للمكبرات الصوتية، ومدخل قلم sylus، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف في زر التشغيل.

يذكر أن التسريبات لم توضح تفاصيل قدرة البطارية أو فئة المعالج الذي يدعم هاتف LG Stylo 7، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب.

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