شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جو دادى".. هجوم خطير يهدد سلامة خدمات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء فى الأمن السيبرانى أن هجوما "كاسحا" يهدد سلامة خدمات الإنترنت، بما فيها المشفرة التى يفترض أنها مؤمنة وغير قابلة للاختراق، حسب المجلة المتخصصة متعددة اللغات "إنجادجيت، وأوضح الخبراء أن هذه الحملة الإجرامية فى العالم الافتراضى تملك القدرة على اختراق المواقع وتعطيلها وإغلاق الحسابات ونقل الملكية والسيطرة على التعاملات الافتراضية المشفرة حيثما كانت عبر العالم، وبالتالى فهى تشكل تهديدا جديا على البيانات الخاصة، تضررت منه العديد من الشركات عالميا.

وإذا كان غير معروف بعد عدد ضحايا هذه الهجمات بدقة فإن أبرز المؤسسات المتضررة أصبحت معروفة اليوم، وهى "ليكويد دوت كوم"، و"نايس هاش"، و"بيبوكس"، و"سليلوز"، و"واير إكس"، فى المقابل، تعرض العام الماضى أكثر من 28 ألف حساب مستضاف لأضرار جراء هذه الهجمات.

والأدهى فى هذه الاعتداءات السيبرانية "الكاسحة"، حسب تعبير الخبراء، والتى يطلق عليها اسم "جو دادي" (هيا يا أبي) هو أنها نجحت فى خداع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى إصلاح أعطاب الإنترنت وتأمينها على غرار شركة "جو دادي" الأمريكية، الأكبر من نوعها فى العالم، التى تأسست سنة 1997، والتى يفترض أنها الملجأ الحامى من الاختراقات والدرع الواقى من الهجمات الإلكترونية.