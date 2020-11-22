تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على آداء رقاقة MediaTek MT6893 بدقة تصنيع 6 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر GeekBench 4 على آداء رقاقة MediaTek MT6893 الذي يحاكي آداء Snapdragon 865 تقريباً.

بدأت MediaTek مؤخراً في المنافسة بقوة في سوق الرقاقات بالإصدارات الجديدة من الشركة، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق رقاقة MediaTek MT6893 التي تأتي بعملية تصنيع TSMC ودقة تصنيع 6 نانومتر على غرار رقاقة سامسونج Exynos 1080.

ولقد أكدت إختبارات GeekBench 4 لآداء رقاقة MT6893 على أن الرقاقة تأتي بآداء أفضل في الأنوية الأحادية من رقاقة Dimensity 1000 PLus الحالية، أيضاً أكدت إختبارات GeekBench 5 على أن الرقاقة تقدم آداء على مستوى Snapdragon 865 في هاتف OnePlus 8.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن رقاقة MT6893 تأتي بواحدة من أنوية Cortex-A78 بسرعة تصل إلى 3.0 GHz، مع ثلاثة من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.6 GHz، مع 4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 GHz لدعم إستهلاك أفضل للطاقة، كما تتضمن وحدة المعالجة كرت شاشة Mali-G77 MC9.

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