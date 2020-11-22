تكنولوجيا: رصد هاتف GALAXY S21 في قاعدة بيانات BIS إستعداداً للإعلان المرتقب في يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف سامسونج المرتقب GALAXY S21 في قاعدة بيانات BIS في الهند بنموذج رقم SM-G991B إستعداداً للإعلان الرسمي في يناير.

أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على خطط سامسونج لإطلاق سلسلة GALAXY S21 في يناير من بداية العام المقبل، واليوم أكدت التسريبات على إعتماد الهاتف في الهند، في إطار جهود سامسونج لإطلاق السلسلة الجديدة في الموعد المحدد.

ولقد رصد الإصدار الرئيسي من سلسلة GALAXY S21 في التسريبات اليوم التي أكدت على خطط سامسونج للإعلان قريباً عن الهواتف الجديدة التي تتضمن Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus، وGalaxy S21 Ultra.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج كلاً من هاتفي Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus باثنان من النماذج حيث يأتي النموذح الأول برقاقة معالج Exynos 2100، بينما يتميز النموذج الثاني بمعالج Snapdragon 875.

أيضاً أشارت التسريبات التي جاءت عبر AndroidPolice إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S21 بشاشة LTPS بحجم 6.2 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما يأتي الهاتف بمعدل تحديث 120Hz حيث لن يدعم الإصدار الرئيسي معدل التحديث التكيفي.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S21 بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة OneUI 3.1، كما أشارت تسريبات 3C إلى أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر telephot بدقة 64 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف تقنية 5G، والبلوتوث 5.1، و NFC، كما يأتي هذا الإصدار بألوان البنفسجي، الرمادي، الوردي، إلى جانب اللون الأبيض.

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