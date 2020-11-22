تكنولوجيا: Western Union تستحوذ على حصة بقيمة 200 مليون دولار في شركة الإتصالات السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستحوذت شركة Western Union على حصة بنسبة 15% من منصة المدفوعات الرقمية في شركة الإتصالات السعودية stc pay.

يركز قسم stc pay في شركة الإتصالات السعودية على المدفوعات الرقمية وتقنيات خدمات الدفع، واليوم تستحوذ شركة Western Union على حصة بقيمة 200 مليون دولار في هذا القسم من الشركة.

ومن المقرر وفقاً لصفقة الإستحواذ الجديدة أن تعمل شركة الإتصالات السعودية stc على إدخال رأس مالي إضافي بقيمة 107 مليون دولار أو 400 مليون ريال سعودي في stc pay، كما يتم ضخ رأس إضافي أخر بقيمة 802 مليون ريال سعودي عند حصول الشركة على رخصة مصرفية رقمية.

ولقد أطلقت شركة stc pay تطبيق المحفظة الرقمية للهاتف خلال عام 2018، حيث تستهدف المنصة الرقمية توفير خدمات الدفع الرقمية للمستخدمين من الأفراد أو الشركات، مع دفع خدمة سلسة في المدفوعات.

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