شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إخفاء التعليقات على بث إنستجرام المباشر فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن إنستجرام اعتاد أن يكون موقع وسائط اجتماعية قائم على الصور حصريًا، فقد تطور منذ ذلك الحين ليشمل إمكانيات الفيديو والبث المباشر، وبينما لا يزال إنستجرام قائم بشكل كبير على السرد المرئى لسبل عيش مستخدميه، يمكن للمستخدمين أيضًا كتابة تعليقات على الصور ومقاطع الفيديو والبث المباشر للآخرين، لكن في بعض الأحيان، قد يرغب المستخدم في تعطيل التعليق على البث المباشر لعدة أسباب.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، في هذه الحالة، يعد إخفاء التعليق أمرا بسيطا، إليك كيفية إيقاف تشغيل التعليقات على بث إنستجرام المباشر

1. بمجرد فتح إنستجرام وتسجبل الدخول إلى حسابك، اضغط فوق أيقونة الكاميرا في الزاوية اليسرى العليا.

2. في الجزء السفلي من الشاشة، مرر بين خيارات الكاميرا حتى تحدد خيار "مباشر"، تأكد من أن هذا الخيار يتم توسيطه أسفل زر الالتقاط الدائري.

3. اضغط على زر الالتقاط الدائرى لبدء البث المباشر.

4. فى الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق النقاط الرأسية الثلاث الموجودة بجوار حقل التعليق.

5. اضغط على "إيقاف تشغيل التعليق".

فى هذه المرحلة لن يتمكن الأشخاص الذين يشاهدون البث المباشر على إنستجرام من إرسال تعليقات، ولن تتمكن من عرض أى تعليقات تم إرسالها بالفعل.

ويمكنك إعادة تشغيل التعليقات من خلال تكرار الخطوة الرابعة والضغط على "تشغيل التعليق"، كما أنه بمجرد إعادة تشغيل التعليق، يجب أن تكون قادرًا على رؤية التعليقات قبل تعطيل التعليق أيضًا.