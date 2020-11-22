شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسرح الموظفين بمشروع Prime Air للطائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرحت أمازون العشرات من الموظفين العاملين في مشروع طائرات التوصيل بدون طيار الخاص بعملاق التجارة الإلكترونية، كجزء من إعادة تنظيم الفريق، حيث كان تاجر التجزئة الأمريكى يعمل على خطة لتسليم البضائع إلى ملايين عملائه باستخدام أسطول من الطائرات بدون طيار، وحصل على موافقة اتحادية في أغسطس لبدء اختبار عمليات التسليم التجارية في البلاد.

وبحسب موقع TOI الهندى فقالت كريستين كيش المتحدثة باسم أمازون، في بيان، "نحن نعيد تنظيم فريق صغير داخل مؤسستنا الكبرى Prime Air للسماح لنا بالتوافق بشكل أفضل مع احتياجات عملائنا والشركات"، دون تقديم رقم حول عدد الموظفين الذين سيتم إقالتهم.. وقالت "كيش" إن الشركة تعمل على إيجاد أدوار للموظفين المتضررين "في المناطق التي نوظف فيها".

وقد قامت الشركة بتسريح موظفي البحث والتطوير والتصنيع من مشروع Amazon Prime Air وتوصلت إلى صفقات مبدئية مع شركتين خارجيتين - FACC Aerospace النمساوية و Aernnova Aerospace الإسبانية - لبناء مكونات لطائرتها بدون طيار التي طال انتظارها ، حسبما ذكرت صحيفة Financial Times في وقت سابق.

وقال تقرير فاينانشيال تايمز نقلاً عن شخص مطلع على خطط أمازون إن الشروط الكاملة للاتفاقيات مع الشركات المصنعة لا تزال قيد الانتهاء.

على جانب آخر أطلقت شركة أمازون صيدلية على الإنترنت لتقديم الأدوية الموصوفة فى الولايات المتحدة، ما أدى إلى زيادة المنافسة مع تجار الأدوية بالتجزئة مثل Walgreens وCVS وWalmart.

وسيسمح المتجر الجديد، الذى يُطلق عليه اسم صيدلية أمازون، للعملاء بمقارنة الأسعار عند شراء الأدوية على موقع الشركة الإلكترونى أو التطبيق، ويمكن للمتسوقين التبديل عند السداد بين خيار الدفع المشترك وخيار غير التأمين، مع خصم كبير لأعضاء Prime.

وتأتى هذه الخطوة بعد استحواذ أمازون على شركة PillPack لمتاجر التجزئة على الإنترنت فى عام 2018، والتى قالت أمازون إنها ستبقى منفصلة للعملاء الذين يحتاجون إلى جرعات مصنفة مسبقًا من عدة أدوية، وعلى مدار العامين الماضيين، عملت أمازون على تأمين المزيد من التراخيص لشحن الوصفات الطبية فى جميع أنحاء البلاد، والتى كانت عقبة أمام توسعها فى سلسلة توريد الأدوية، وفقًا لملاحظات المحللين من Jefferies Equity Research.