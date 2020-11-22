شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح Microsoft Edge يحتوى على كوبونات وبرومو كود للتسوق عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضيف مايكروسوفت ميزة كوبونات جديدة إلى متصفح Edge الخاص بها، وستظهر الكوبونات والرموز الترويجية داخل Edge كتنبيه عندما تتسوق عبر الإنترنت، ويمكن تطبيقها تلقائيًا عندما تكون جاهزًا للدفع، وتتضمن ميزة الكوبونات أيضًا مقارنات الأسعار، لذلك إذا كنت تتسوق عبر الإنترنت، فيمكن أن تعرض Edge بائعي تجزئة مختلفين قد يعرضون سلعًا بأسعار أقل.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، قدمت مايكروسوفت مقارنات الأسعار في Edge قبل أسابيع فقط كجزء من ميزة المجموعات، ولكن تجربة الكوبونات الجديدة هذه تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يعد ذلك جزءًا من دفعة كبيرة من مايكروسوفت لوضع Edge كمتصفح للتسوق عبر الإنترنت.

ولكن المقارنات والكوبونات تعمل فقط لمستخدمي المتصفح في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وإذا لم تكن مهتمًا بالتسوق عبر الإنترنت، فإن Edge تحصل أيضًا على المزيد من تحسينات الإنتاجية التي تفيد الطلاب بشكل خاص.

تضيف مايكروسوفت القدرة على إضافة التعليقات التوضيحية وإضافة الملاحظات النصية إلى ملفات PDF، وهي ميزة مطلوبة بشدة.

كما إن إحدى أهم الميزات المطلوبة هي الكتابة بالحبر، وكجزء من أداة لقطة الشاشة الجديدة، ستتمكن الآن من الكتابة بالحبر الرقمي والتعليق على لقطات الشاشة.

تضيف مايكروسوفت أيضا القدرة على التقاط صفحة ويب كاملة في لقطة شاشة في وقت لاحق من هذا الشهر، فتقوم معظم أدوات لقطة الشاشة الحالية ببساطة بتصوير ما تراه دون القدرة على التقاط صفحة ويب كاملة أو التمرير أثناء التقاط الشاشة.

ستعمل أداة لقطة شاشة Edge الجديدة من مايكروسوفت على التمرير تلقائيًا لأسفل صفحة ويب حتى تتمكن من التقاط كل شيء في صورة واحدة.

وسيتعامل Word وOutlook أيضًا مع عناوين URL المنسوخة من Edge بشكل أكثر أناقة قريبًا، حيث ستقوم Microsoft باختصار الروابط الطويلة إلى عناوين URL منمقة عند نسخ الروابط من شريط العناوين في Edge ولصقها في Word أو Outlook.

هذا مفيد إذا كنت لا تريد استخدام bit.ly أو خدمة أخرى لتقصير الروابط، وستتمكن أيضًا من التبديل مرة أخرى إلى عنوان URL الأطول في قوائم سياق Word أو Outlook.