شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 12 Pro Max وGoogle Pixel 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة هواتف أيفون 12، حيث يأتى على رأسها هاتف iPhone 12 Pro Max حيث يتميز بمواصفات راقية، والذي دعمته أبل بعدد لا حصر له من المزايا والمواصفات الجديدة، التي تناسب احتياجات المستخدمين، لذا فيما يلي مقارنة بينه وبين هاتف Google Pixel 5 الشاشة: الشاشة: iPhone 12 Pro Max: تبلغ 6.7 بوصة. Google Pixel 5:تبلغ 6.0 بوصة دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12 Pro Max: تبلغ 2778 ×1284 بيكسل Google Pixel 5: تبلغ 2340 × 1080 بيكسل.

نوع الشاشة: نوع الشاشة: iPhone 12 Pro Max: شاشة OLED Google Pixel 5: شاشة OLED المعالج: المعالج: iPhone 12 Pro Max: معالج A14 Bionic Google Pixel 5: معالجQualcomm Snapdragon 765G مساحة الذاكرة: مساحة الذاكرة: iPhone 12 Pro Max: 128جيجابايت. Google Pixel 5: 128 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12 Pro Max: نظام iOS 14 Google Pixel 5: Android (11) الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPhone 12 Pro Max: ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل لكلا منها Google Pixel 5: كاميرا مزدوجة بدقة 12.2 و 16 ميجابكسل لكلا منها. الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: iPhone 12 Pro Max: بدقة 12 ميجابكسل. Google Pixel 5: بدقة 8 ميجابكسل. البطارية: البطارية: iPhone 12 Pro Max: بقوة 3687 mAh Google Pixel 5: بقوة 4080 mAh

الأبعاد: الأبعاد: iPhone 12 Pro Max: أبعاده 160.84 × 78.09 × 7.39 ملم. Google Pixel 5: أبعاده 144.7 × 70.4 × 8 ملم.

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